Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e la confessione shock su Ginevra Lamborghini

Nella puntata di lunedì sera 28 novembre, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono rivisti e il gieffino ha espresso la volontà di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip, pur di rivederla. Ecco cosa ha detto.

Grandi dichiarazioni nella scorsa puntata del GFVip: Antonino Spinalbese ha ammesso che sarebbe uscito dal programma pur di rivedere Ginevra Lamborghini. Ma, sarà vero?

Antonio Spinalbese si confessa con gli altri vipponi su Ginevra Lamborghini

Quando lunedì 28 novembre Alfonso Signoriniha fatto incontrare Spinalbese e Ginevra Lamborghinisapeva benissimo che qualche dichiarazione sarebbe fioccata. Di certo, però, non si aspettava che l'ex di Belen Rodriguez ammettesse tranquillamente di voler uscire dal programma pur di stare conLamborghini, eliminata dal programma dopo le parole su Marco Bellavia.

Nel rivederla, Spinalbese non ha trattenuto l'emozione e ha chiesto al conduttore del programma di Canale 5 di far rientrare la sua amica nella casa più spiata d'Italia. "E, se non è possibile - ha poi continuato - allora uscirò io". Un'affermazione che ha lasciato senza parole anche gli altri vipponi del Grande Fratello Vip.

Una volta terminata la trasmissione, gli si sono affollati intorno e hanno chiesto se Spinalbese stesse dicendo la verità, affermando di uscire per Ginevra Lamborghini. Il gieffino ha risposto con molta sicurezza, ammettendo che era così, dato che all'ex concorrente lo legava un affetto profondo:

"Certo! Ragazzi, ma io l'ho detto e lo penso, ero pronto. Se mi avessero fatto uscire, sarei uscito stasera. Non ho mai nascosto il bene per Ginevra, con lei ho avuto una connessione speciale, che con nessun'altra ho trovato qui dentro."

Il parrucchiere ha poi rinnegato l'avvicinamento che c'è stato con un'altra concorrente del programma, Oriana Marzoli, e con l'aggiunta delle sue parole per Ginevra Lamborghini considerata più adatta a lui, la vippona è scoppiata in lacrime già durante la puntata. Marzoli sfogandosi con Luca Onestiniha riferito, parlando di Antonino Spinalbese:

"Mi sto rendendo conto...il fatto che ha detto a tutti che se ne voleva andare in giro con lei. Poi a me e ad Antonella ha detto che era solo una battuta e che voleva far ridere. È un ignavo."

