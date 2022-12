Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: "Alberto De Pisis con me non si è comportato bene"

Gossip TV

L'amaro sfogo di Antonino Spinalbese sul comportamento di Alberto De Pisis.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese. Il motivo? L'ex di Belen Rodriguez non ha per niente apprezzato il modo "arrogante" in cui è stato trattato dal giovane concorrente della settima edizione del reality show.

Antonino Spinalbese deluso da Alberto De Pisis

Antonino Spinalbese si è scagliato contro Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip. Parlando con Giaele De Donà, Wilma Goich e Ginevra Lamborghini delle incomprensioni con il giovane concorrente, l'ex della Rodriguez ha rivelato di essere deluso e infastidito dall'atteggiamento "arrogante" assunto nei suoi confronti:

Mi ha dato dell'immaturo, mi ha stuzzicato molte volte. Ci siamo ritrovati sempre sulle super ca***le, è arrivato in un punto in cui mi ha dato dell'aggressivo, ci vado a parlare con lui ma non voglio...Io sono sempre per l'obiettività delle cose e Alberto con me obiettivamente non si è comportato bene, ha tirato fuori astio...in tre mesi non mi ha mai dato ragione su nessun rapporto, in niente.

Sia Giaele che Ginevra hanno cercato di far ragione Antonino invitandolo a chiarire con Alberto che, a loro avviso, sembra soffrire di questo allontanamento. Il concorrente, però, è rimasto fermo sulla sua posizione. Aspetterà che sia il giovane influencer a fare il primo passo? Staremo a vedere.

