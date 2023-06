Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi spiazza: "Edoardo ha detto che non farà più storie con me sui social perché..."

Gossip TV

Torna il sereno tra i due ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

È tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A confermare il loro riavvicinamento è stata l'ex discussa concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha spiegato il motivo per cui non pubblicheranno più storie insieme.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi sulla crisi con Edoardo Donnamaria

Continua l’altalenante storia dei Donnalisi! Negli ultimi giorni, infatti, i due ex discussi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip avevano fatto intendere di essere davvero in crisi. Se la giovane influencer aveva affermato di non farsi mettere al secondo posto da nessuno, il romano aveva ammesso di attraversare un "brutto momento".

Crisi che, stando agli ultimi movimenti social, sembra essere rientrata. Antonella ed Edoardo, infatti, hanno iniziato a interagire sotto ad alcuni tweet e poi sono stati paparazzati insieme al loro amico Alberto De Pisis. Non solo. A confermare ufficialmente il loro riavvicinamento ci ha pensato la diretta interessata.

Non solo. La Fiordelisi ci ha tenuto a spiegare ai suoi fan anche il reale motivo per cui non vedranno storie di coppia. "Edoardo non farà più storie con me sui social. Non me lo chiedete più. Dice che vuole mantenere la privacy. Tranquilli, non metterà né like né commenti. Ha detto che sono in castigo. Quanta pazienza" ha scritto l'ex gieffina. Arriverà una replica da parte del romano?

