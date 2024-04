Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: "Sono single. Grazie a Pechino Express ora..."

Gossip TV

Antonella Fiordelisi, tra le ex vippone del Gf Vip 7 e attuale protagonista di Pechino Express si è raccontata a microfoni di Chi.

Antonella Fiordelisi, tra le ex vippone del Gf Vip 7 e attuale protagonista di Pechino Express si è raccontata a microfoni di Chi, parlando dell'esperienza vissuta nel reality show condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal che l'ha portata ad esplorare mete incredibili lungo la Rotta del Dragone. Ma non solo. L'influencer campana ha parlato anche della sua avvenuta al Grande Fratello Vip in cui si era innamorata di Edoardo Donnamaria anche se la storia è naufragata dopo pochi mesi dalla conclusione del programma.

"L’esperienza a Pechino mi ha cambiata tanto sono diventata meno lamentosa ed ho più il controllo delle cose - ha raccontato Antonella come riportato da Isaechia - apprezzo le piccole cose. Sono tornata più felice, non sentivo il bisogno di nulla ho vissuto una situazione di disagio, ho messo a dura prova il mio spirito di adattamento, ho visto persone che vivono con poco, questo ti cambia. Anche se succede qualcosa che mi può buttar giù, non sono come prima che me la prendo ci rimango male, ma ci passo sopra e vado avanti. Grazie a Pechino ho iniziato a viaggiare di più anche prendere e partire così, senza meta. Infatti tra una settimana partirò, Londra è stata bellissima, la conosco molto bene ma per adesso mettiamola da parte. A Parigi sono già stata per vacanza lavoro, non per ragazzi.""La caduta? E' stata caduta più brutta della mia vita, me la ricordo come se fosse ieri, sono stata miracolata forse anche grazie allo zaino, è stata una caduta bruttissima....Devo ammettere che non mi è successa solo questa cosa, mi è successo di tutto, un serie di sfortunati eventi. Con il cibo c’è stata la prova dei 7 mostri che si vedrà giovedì prossimo, devo dire sono stata molto brava ho mangiato tutto, mangiare vermi ed altre cose non è facilissimo!"

La Fiordelisi, parlando del Grande Fratello, è tornata a parlare anche di Nikita Pelizon con la quale si era instaurata una bella amicizia:

"Io in realtà le voglio molto bene, ho bei ricordi di lei non c’è stata affinità a livello caratteriale dopo il programma, ma non la trovo una cattiva persone, non ci siamo più sentite. Le ho scritto due mesi fa non ha risposto. Io sono molto autoironica, magari ha pensato la sfottessi taggandola in un video divertente suo, le ho scritto tipo sembri una pazza e lei si è sentita offesa e da lì niente. Abbiamo modi diversi di scherzare. Io con le mie amiche faccio così e non si offendono."

Sull'edizione attuale, l'ex gieffina ha dichiarato:

"Ho avuto modo di vedere qualche puntata ma non sono riuscita a vederlo tanto. Beatrice Luzzi è una donna molto molto intelligente, ha saputo sempre dire la sua senza mai esagerare è un bel personaggio mi piace.​ Conosco Perla. Alessio non è male non lo conosco, iperattivo simpatico, poteva essere un bel personaggio anche a livello di dinamiche del gioco. Magari ha fatto più di altri nella casa."

