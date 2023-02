Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi smentisce il padre e difende l’ex fidanzato Gianluca Benincasa

Gossip TV

Antonella Fiordelisi e le parole rivolte all'ex fidanzato denunciato per stalking dal padre.

Nelle ultime settimane si parla molto dell'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa che proprio ieri ha rilasciato un'intervista a Casa Pipol per chiarire la sua vicenda.

Gf Vip, Antonella parla dell'ex fidanzato Gianluca e smentisce il padre Stefano

Nei giorni scorsi, il mental coach salernitano doveva entrare nella Casa del Gf Vip ma l'ingresso è saltato a causa di un esposto contro di lui da parte della famiglia di Antonella. Per Benincasa ci sarebbe una denuncia per stalking e un divieto di avvicinamento alla Fiordelisi che, ovviamente, è all'oscuro di tutto. Una vicenda abbastanza complessa quella di Gianluca che pare fosse fidanzato con l'influencer campana e che con quest'ultima si sarebbe messo d'accordo per fare vivere l'avventura nel reality da single. Il legame nato tra Antonella e Donnamaria avrebbe poi spiazzato Benincasa che ha deciso di raccontare tutta la verità. Il ragazzo però sarebbe in guerra con la famiglia, in particolare con Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella.

Come detto, quest'ultima non sa nulla della guerra in corso tra il papà e l'ex fidanzato e ieri è tornata a parlare di Gianluca sorprendendo tutti.

Antonino ha rimproverato Antonella parlando della sua relazione non sana con Edoardo Donnamaria:

“Ieri ci hai fatto fare un casino di nuovo. Tutte le volte che litighi. Succede che voi due litigate, se tu mi racconti, succede che io do il mio parere”

"Ma siamo ancora litigati, anche se parliamo e ci confrontiamo. Non è che la situazione sia cambiata chissà quanto. Ci sono dei problemi, dobbiamo capire le cose che non vanno bene. Abbiamo fatto l’esempio di Micol e Tavassi. Io li ho sempre visti come due amici, non vedevo l’attrazione fisica. Alla fine si vogliono bene e si rispettano. Lui non si infastidisce se Micol si bacia con altri. Invece tra noi c’è molta gelosia, da parte di entrambi" ha replicato Antonella.

"Non è sano, non è un rapporto sano" ha osservato Antonino e la Fiordelisi ha quindi citato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa:

"Io non ho mai avuto rapporti sani tranne con l’ultima persona prima di entrare qui…"

Antonino “io non mi auguro una coppia come la vostra. Io vorrei un rapporto sano”

LI SENTITE I SUONI DELL’INTERO CIRCO? IO SI. #oriele #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/8BeDmVAmBr — caffelatte (@trashstellare) February 15, 2023

