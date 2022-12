Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sbotta contro Edoardo Donnamaria: "Ti lascio e non torno indietro se..."

Gossip TV

Nuovo scontro tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Le offese di Micol Incorvaia hanno letteralmente destabilizzato Antonella Fiordelisi che, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha cercato un confronto con Edoardo Donnamaria. Il giovane concorrente romano ha cercato di far ragionare la sua fidanzata, la quale però ha minacciato di chiudere la loro storia d'amore.

Antonella Fiordelisi minaccia di lasciare Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui si vede Micol Incorvaia offendere pesantemente Antonella Fiordelisi. Le dichiarazioni della sorella di Clizia hanno mandato su tutte le furie la concorrente sportiva che, con le lacrime agli occhi, si è diretta in piscina per sfogarsi.

Come riportato da Biccy, a cercare di consolare e far ragionare la Fiordelisi ci ha pensato il suo fidanzato Edoardo Donnamaria:

La frase non la doveva dire, ma questo non significa che lei sia un mostro. Non è una brutta persona come stai dicendo. Ha fatto una cosa brutta, ha fatto una cosa grave e pessima. Più di così cosa devo dirti? Capisco come stai, però non posso dirti che è un mostro. Ti ho anche abbracciata e mi hai scansato. Adesso pretendi che dica che è mostruosa. Sono dalla parte tua, non dire cavolate.

Leggi anche Antonella Fiordelisi in lacrime per colpa di Giaele De Donà e Micol Incorvaia

Ad Antonella, però, non sono per niente piaciute le parole di Edoardo. Infastidita e delusa, la giovane concorrente della settima edizione del Gf Vip ha infatti minacciato di lasciarlo:

Se per te Micol è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso. Arpie serpi, aveva ragione Cristina ci sono le serpi, vipere e ignave. Tu mi sei sceso vattene che voglio stare da sola. Sono tutte false, solo Sarah e Patrizia sono venute da me. Le altre parlano in continuazione di me. Tu mi sei sceso a dirmi che lei non è una brutta persona. Dopo l’attacco che ho subito e la puntata mi sei calato. Tu la difendi e mi scendi!

Capisco che è la sorella della fidanzata del tuo migliore amico, ma non lo accetto. Ho avuto altri fidanzati e non reagivano così come te. Loro prendevano le mie difese e si immedesimavano in me. Non si limitavano a dire che ha sbagliato. Loro mi difendevano davvero con facevano in questa maniera. Meglio essere come me che come lei! Io persone così cattive non le ho mai viste.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.