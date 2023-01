Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: "Edoardo Donnamaria si fa influenzare dagli altri"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi viene esclusa da un gioco al Gf Vip e se la prende con Edoardo Donnamaria.

Dopo giorni di tregua, Antonella Fiordelisi è tornata all'attacco contro Edoardo Donnamaria. Il motivo? La discussa concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata esclusa da un gioco e se l'è presa con il giovane volto di Forum.

Antonella Fiordelisi critica Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Momento difficile al Grande Fratello Vip per Antonella Fiordelisi che, nelle ultime ore, è scoppiata in lacrime consolata da Attilio Romita e Davide Donadei. La giovane sportiva ha rivelato di essersi sentita esclusa dal gruppo per fare un gioco che lei stessa aveva proposto e ha accusato il concorrente romano di essersi comportato male nei suoi confronti:

Fidatevi che non è bello! Nessuno che mi è venuto a chiamare...Io prima l’ho chiesto e nessuno mi ha considerata...poi sono andata a fare la lavatrice per Edoardo e lui è andato a giocare...Io non sono fatta così, io con lui non lo avrei mai fatto. Non se ne frega un cavolo di me. Io vado a fare la lavatrice e lui si mette a giocare e non mi chiama, ma stiamo scherzando?!

Antonella è convinta che Edoardo si stia facendo influenzare troppo dal gruppo che non prova simpatia nei suoi confronti:

Stanno tutti quanti la a giocare al gioco che volevo fare io...io sono arrivata la e stavano già giocando. Nessuno ha detto niente, come se avevano la coda di paglia. Manco Edoardo. Ha ragione Attilio, sono sempre le stesse persone...chiamano sempre gli stessi. Edoardo si fa influenzare dagli altri, vorrei essere meno sensibile, preferirei essere strafottente.

