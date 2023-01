Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi affronta Edoardo Donnamaria: "Ti chiedo scusa per le cose che ti ho fatto"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si chiedono scusa reciprocamente, gettando le basi per un rapporto pacifico nella Casa del Gf Vip.

Dopo settimane burrascose, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di affrontare seriamente le cause dei loro problemi nella Casa del Grande Fratello Vip. I due giovani concorrenti hanno ammesso le loro colpe promettendosi di non ripetere più gli stessi errori del passato.

Il confronto al Gf Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Al Grande Fratello Vip è arrivato un nuovo confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che, nonostante i problemi, stanno cercando in tutti i modi di far funzionare la loro storia e gettare le basi per un rapporto più maturo. La prima a prendere la parola è stata la giovane sportiva che ha chiesto scusa al ragazzo per il comportamento assunto nella Casa:

Stiamo migliorando, devi migliorare altre cose che io valuterò. Non stiamo insieme adesso, sono attratta da te sia fisicamente che mentalmente, purtroppo. Ti cerco con lo sguardo e vedo che anche tu lo fai. Non possiamo stare separati senza rivolgerci la parola...non mi sento di averti mancato di rispetto, quando una persona ama è gelosa anche di cose che non esistono. Quando uno ama vede della malizia in tutto. Ti chiedo scusa per le cose che ti ho fatto e che non accadranno più, gli atteggiamenti che possono essere ambigui per te non ci saranno più.

Se da una parte Antonella ha chiesto ad Edoardo di non dare troppa confidenza alle persone con cui lei discute spesso nella Casa del Gf Vip, dall’altra il giovane volto di Forum le ha ribadito di non voler essere più provocato di proposito:

Io voglio delle scuse vere, non mi servono cose finte...non è difficile. Tu hai fatto delle cose che sai che non dovevi fare. Io ti chiedo scusa per essermi voluto vendicare facendo quello che hai fatto te....

