Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, reduce dalla sua ultima avventura televisiva in veste di giurata a La Pupa e il Secchione Show, si è schierata apertamente sulla fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Manuel Bortuzzo: "Non è stato sincero"

La showgirl torinese, ospite a Pomeriggio 5, ha dichiarato:

"Sono dispiaciuta che Manuel l’abbia bloccata su WhatsApp. Non credo che Lulù sia una persecutrice. Quindi il tuo compagno, il tuo ex, il tuo innamorato che ti blocca su WhatsApp cosa rappresenta? Lulù è stata sincera fin dall’inizio e Manuel no! Perché sennò chiudi una storia ma con una certa classe, stile. Comunque proteggi la donna con cui sei stato, anche se solo sette mesi!"

Sulla rottura tre i due ex gieffini si sono esposti molti ex compagni d'avventura e anche volti noti della tv. In molti si sono schierati difendendo la giovane principessa che forse, alla fine, si è dimostrata più coinvolta del nuotatore e non propensa a chiudere una storia d'amore in cui aveva, effettivamente, creduto molto.

Ieri, sulle pagine di Nuovo, ha parlato anche il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, il quale ha dichiarato che la vita di Lulù e quella di Manuel erano diverse e probabilmente quella della Selassié poco si adattava allo stile di vita del figlio:

"Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio. Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo. Conoscendo le ex fidanzate di Manuel, posso dire che lei si discosta un po’ come stile di vita…"

