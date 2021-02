Grande Fratello Vip, anticipazioni: stasera due eliminazioni

Gossip TV

Questa sera, nel quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, ci sarà un televoto flash.

Tutto pronto per la semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel quarantatreesimo appuntamento con il reality, ci sarà l'esito del televoto tra due grandi protagoniste dell'edizione: Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Ma non è tutto. Durante la serata ci sarà un televoto flash che decreterà eliminazione di un altro vip. In casa resteranno cinque concorrenti per la finale di lunedì 1 marzo 2021.

Per ora i finalisti sono Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi. Per la finalissima saranno pronti a sfidarsi: Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Due di loro si sfideranno nel televoto flash di questa sera, dopo l'esito del primo televoto della serata, tra l'attrice siciliana e la showgirl romana.

La scelta di Dayane di mandare al televoto Rosalinda – contro Stefania - ha destato particolare scalpore e alcuni “vipponi”, in particolare Tommaso, Stefania e la stessa Rosalinda non hanno nascosto il loro disappunto manifestandolo con veemenza.

La semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta oggi, venerdì 26 febbraio in prima serata su Canale 5.

