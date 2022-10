Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini "vuole cacciare cinque concorrenti"

Gossip TV

L'indiscrezione sul provvedimento che verrà preso nei confronti di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che potrebbero rischiare la squalifica

Si preannuncia una puntata davvero rovente quella che andrà in onda questa sera in diretta dal Palastudio di Cinecittà per il quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini affronterà il tema bollente delle ultime ore relativo all'addio di Marco Bellavia nel reality e dei relativi comportamenti degli altri gieffini nei suoi confronti.

Gf Vip: nella puntata di questa sera sarebbero previsti provvedimenti e squalifiche per i concorrenti

Stando ad alcune indiscrezioni diffuse ieri, gli autori avrebbero in mente di attivare un televoto flash che permetterà al pubblico di decidere le sorti di alcuni concorrenti relativo al proseguimento della loro avventura nel reality. I Vip coinvolti sono Patrizia Rossetti, Giovanni Giacchi, Charlie Gnocchi, Carolina Marcon, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Daniele Del Moro, Sara Manfuso e Wilma Goich. Sono loro i gieffini sotto l'occhio del ciclone che ha tutta l'aria di travolgerli nelle prossime ore.

A svelare altri retroscena è stata l'opinionista Viviana Bazzani che su TikTok ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza della scaletta della puntata di questa sera

"In tanti continuano ad invocare provvedimenti seri e severi verso i Vipponi che con i loro atteggiamenti nei giorni scorsi hanno spinto Marco Bellavia a prendere l’unica decisione possibile: abbandonare il GF Vip 7. Da ieri si rincorrono le indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere nel corso della puntata odierna, ed a quanto pare Signorini potrebbe prendere una decisione mai presa prima. Alfonso vuole cacciare cinque persone via. Sarebbe la prima volta nella storia di un reality che si assisterebbe ad una cosa così."

La Bazzani ha poi aggiunto altri dettagli, sottolineando che il clima intorno al reality è "incandescente":

"Mi preoccupa l’aver visto una bozza della scaletta di stasera, però ho visto quella fatta ieri mattina e può essere che sia stata cambiata, dove alla fine c’era la parte dove si dovrebbe parlare della ragazzina, Ginevra Lamborghini e per questa simpatia con uno degli inquilini. Perché mi preoccupa? Perché se l’hanno messa alla fine si deduce che non vogliano mandarla via. Ma questa è una scaletta che è stata fatta domenica mattina. Ci sono state molte riunioni e posso dirvi che il clima è veramente incandescente. Ma sono tutti della stessa idea."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.