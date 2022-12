Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini risponde piccato alla lettera di Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda ieri sera, sabato 17 dicembre, su Canale 5, Mimma Fusco ha sbottato pesantemente contro gli autori del programma. A risponderle per le rime ci ha pensato il conduttore, Alfonso Signorini. Ecco cos'è successo.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, sabato 17 dicembre su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini aveva informato Attilio Romita che la sua compagna, Mymma Fusco aveva fatto recapitare per lui una lettera. La situazione tra l'ex volto del Tg1 e la compagna era degenerata a causa del bacio che Romita e Sarah Altobello si erano scambiati nella casa.

GFVip, Alfonso Signorini polemizza contro Mimma Fusco

La vicenda era già stata commentata da Mymma Fusco con una serie di tweet in cui si era detta disgustata dell'avvicinamento tra il compagno e l'influencer. Ma, a quanto pare, la donna desiderava dire ancora la sua e ha fatto recapitare delle lettere al compagno, sia nella settimana precedente, sia nella puntata di ieri sera.

Quella di ieri sera, tuttavia, era diversa: Mymma Fusco ha infatti deciso di non intervenire personalmente, ma attraverso il suo legale. Il conduttore del GFVip ha recapitato la lettera, travisando completamente il significato del suo contenuto e piegando la situazione a suo vantaggio: "Attilio, ti faremo recapitare questa lettera in cui Mymma, tramite il suo avvocato, ti chiede di non tornare a casa una volta uscito dal programma".

Queste parole, tuttavia, hanno provocato la rabbia di Mymma Fusco, perché la donna aveva chiesto un confronti con il compagno prima che tornasse a casa, essendo venuta meno la fiducia e il rispetto che ci dovrebbero essere tra due compagni. Ma, soprattutto, l'intervento del suo legale avrebbe dovuto tutelarla e impedirle che il suo nome fosse menzionato nella vicenda e nel programma. Invece, ha proseguito in un post sui social: "Non volevo chiudere la relazione con Attilio. L'interpretazione che ne ha voluto dare Signorini, per avere materiale di riempimento del suo programma, è un'altra storia. Completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata".

Ma anche Alfonso Signorini non si è trattenuto dal rispondere, perché ha trovato irrispettoso che Fusco cercasse di farlo passare "per chi cerca di fare sensazionalismo. Proprio non ci sto!". E, per confermare l'autenticità delle sue parole, ha letto alcuni passaggi dalla lettera di Fusco indirizzata ad Attilio Romita:

"La mia assistita la invita a soprassedere nella maniera più assoluta ad un rientro nella casa comune nel ruolo di uomo e professionista. La signora Mimma intende evitare una ripresa di convivenza, che su presupposti che lei avverte come disastrosi non potrebbe che peggiorare la crisi intervenuta."

