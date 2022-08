Gossip TV

"Ho rifiutato tutti i reality show che mi hanno proposto" Ecco chi ha rifiutato la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

La 32enne riminese, ex modella e ora attivista italiana, Gessica Notaro, ha rivelato di aver rifiutato di partecipare a tutti i reality show che le sono stati propositi. L'ex Miss Romagna, ex volto di Ballando con le stelle è divenuta personaggio pubblico in seguito ad un terribile fatto di cronaca nel 2017 quando l'ex fidanzato l'ha sfregiata con dell'acido in seguito alla loro rottura.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini riceve un secco no per il reality: "Non sono adatta”

Dopo il drammatico evento, Gessica è oggi testimonial contro ogni violenza di genere, apparendo su testate giornalistiche anche internazionali, facendosi portavoce di un importante messaggio e sensibilizzando l'opinione pubblica contro la violenza alle donne.

La Notaro, attraverso le pagine di Nuovo, ha affermato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip ma di aver rifiutato non sentendosi adatta ai reality.

“Ho rifiutato tutti i reality show che mi hanno proposto non per partito preso, ma perchè non credo di essere la persona adatta…”

E ancora:

“Preferisco seguirli da casa e nel farlo mi diverto anche molto, visto che spesso ci sono amici e colleghi che vi partecipano…”

La bella romagnola non ha fatto mistero di voler fare un programma comico come Zelig o Colorado Cafè:

“So bene che il pubblico, pensando a quello che mi è capitato, non si aspetterebbe di vedermi in quella veste: ma a me piacerebbe lanciare il messaggio che puoi sempre ridere nelle cose che ti capitano…”

