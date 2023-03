Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Non si giustifica la violenza di molti post che dissacrano per il gusto di farlo"

Gossip TV

Il conduttore del Gf Vip replica a chi ha definito "esagerato" il suo discorso verso chi offende sui social.

Al Grande Fratello Vip continuano ad arrivare commenti offensivi all’indirizzo dei concorrenti della settima edizione. Un fatto che non è per niente piaciuto ad Alfonso Signorini che, durante l'ultima puntata, ha colto l'occasione per dire la sua e rimproverare in diretta tutti coloro che si nascondono dietro profili fake creati per insultare chiunque.

La confessione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha aperto l'ultima puntata del Grande Fratello Vip parlando dei toni esagerati che sono stati raggiunti nella Casa di Cinecittà, ma anche dei duri commenti che continuano ad arrivare a Giulia Salemi nei confronti dei concorrenti. Una situazione pesante, che ha portato il conduttore a intervenire:

Sicuramente il web sbaglia, perché le considerazioni che si fanno sui social sono veramente crudeli. Alla Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente. La passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano la situazione. Io sono dell’idea che basterebbe una carta d’identità sui social e tutto questo finirebbe, perché quando uno ci mette la faccia i leoni da tastiera se ne stanno a casa.

Come riportato da Isa e Chia, il discorso di Signorini non è stato apprezzato da molti. A un lettore, che ha rivelato di aver trovato esagerata la reprimenda fatta in diretta al Gf Vip, il conduttore ha voluto replicare così:

Caro Giovanni, apprezzo moltissimo il suo metterci la faccia in un mondo social dove la faccia ce la mettono in pochi. Lei ha ragione quando dice che ci troviamo in un periodo storico particolare, nel quale ogni giorno siamo bersagliati da messaggi negativi, di fronte ai quali poco possiamo. Ma questo non giustifica mai, e sottolineo mai, la violenza di molti post che dissacrano per il gusto di farlo, senza nessun altro contenuto o intento. Era contro quel tipo di messaggi che mi sono scagliato e continuerò a farlo.

