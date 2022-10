Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis rivela: "Edoardo Donnamaria mi ha dato modo di legarmi, ecco cosa mi ha chiesto"

Gossip TV

Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi a confronto al Grande Fratello Vip sul comportamento di Edoardo Donnamaria.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, è nato un rapporto molto speciale tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due giovani concorrenti passano la maggior parte del tempo insieme anche se, nelle ultime ore, Alberto De Pisis si è lasciato andare a una confessione davvero inaspettata sul volto di Forum.

Alberto De Pisis smaschera Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Alberto De Pisis non ha mai nascosto di avere un interesse per Edoardo Donnamaria che, però, sta riservando tutte le sue attenzioni ad Antonella Fiordelisi. Come riportato da Biccy, a grande sorpresa di tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip, nella notte Alberto ha deciso di confrontarsi con la giovane sportiva proprio sul comportamento assunto da Edoardo nella Casa rivelando un retroscena davvero inaspettato:

Lui mi ha dato modo di legarmi. Ma non è solo il bacio, era come mi guardava e altro. A me lui piace veramente non sto scherzando. Però non voglio essere un intralcio. Adesso è giusto che faccia tu il percorso con lui. Mi auguro che tu lo faccia qui e fuori. Io me la farò passare. Non è facile farla passare, ma il tempo mi aiuterà. A me di prendermi una sbandata così succede una volta ogni 5 anni. Ed evidentemente era destino che doveva capitarmi qui dentro. Lui è infognato per te e quindi dovete andare avanti voi. Se tu stai bene con lui io sono felice. Ovvio che se mi dicessero ‘saresti felice se volesse stare con te?’ direi di sì.

Leggi anche Antonino Spinalbese si sbilancia su Ginevra Lamborghini

Stando alle parole di Alberto, quindi, Edoardo gli avrebbe esplicitamente chiesto se farebbe qualcosa con lui:

Oggi pomeriggio quando non ci sentivano mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti sc***re con me?’. Guarda che è vero me l’ha chiesto è registrato. Io gli ho risposto di no. Ma nel senso che lui non è che mi ispira quello come prima cosa. Mi ha preso più di testa che di corpo. Quindi prima vorrei altro. La cosa per me è sul piano affettivo ed emotivo adesso. Io a 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono sempre stato corteggiato e invece adesso si è ribaltato tutto. Il problema è mio e non deve ricadere su di te. Mi manca anche il giorno se non lo vedo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.