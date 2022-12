Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis rivela: "È stato un incubo, a tratti avevo le allucinazioni"

Gossip TV

Alberto De Pisis rientra nella Casa del Gf Vip dopo quasi due settimane di quarantena.

Dopo quasi due settimane di isolamento, Alberto De Pisis è finalmente tornato nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con i suoi compagni di avventura, che sono stati felicissimi di riabbracciarlo, il gieffino ha raccontato di quanto è stata dura per lui restare undici giorni chiuso in una stanza di hotel.

La confessione di Alberto De Pisis al Gf Vip

Lunedì 5 dicembre 2022 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà ha fatto il suo ritorno Alberto De Pisis. Per chi non lo sapesse, il ragazzo è stato costretto a lasciare il gioco lo scorso 19 novembre perché era risultato positivo al Covid.

Alberto è quindi tornato nella Casa del Gf Vip. Come riportato da Biccy, dopo lo stop freeze, il giovane concorrente ha raccontato ai suoi compagni di gioco di quanto è stato difficile per lui restare per ben undici giorni chiuso in hotel:

Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati! Sono felicissimo! Sono tornato da voi! [...] Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo. Blindato lì dentro. Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi. A tratti avevo le allucinazioni. Non potevo neanche guardare film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito.

Leggevo, meditavo.. E niente, anche il Covid lo abbiamo fatto - ha continuato De Pisis non riuscendo a nascondere la sua felicità per essere tornato finalmente nella Casa - Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla.

