Grande Fratello Vip, Adriana Volpe rompe il silenzio su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: "Non escludo la strategia"

L'opinionista del Grande Fratello Vip commenta la coppia formata da Manuel e Lulù.

Tempo di confessioni e rivelazioni per Adriana Volpe. Intervistata da Novella 2000, l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero su alcuni concorrenti della sesta edizione come Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Manuel e Lulù insieme per strategia? La confessione di Adriana Volpe

Adriana non si è mai risparmiata al Grande Fratello Vip , commentando con sincerità e schiettezza le varie dinamiche del gioco e i Vipponi. Intervistata da Novella 2000, l'opinionista della sesta edizione del reality show, ha vuotato il sacco e rivelato il suo pensiero sulla coppia formata da Manuel e Lulù.

"Manuel mi ha molto sorpreso" ha confessato l'opinionista del Gf Vip "In pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulú con la quale adesso è tenero e accogliente dopo aver fatto di tutto per allontanarla da sè e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente".

La Volpe ha colto l'occasione per ribadire il suo pensiero anche su Alex Belli e Soleil Sorge: "Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci".

