Grande Fratello, una lite furiosa tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice finisce in lacrime

Al GF una lite furibonda tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna ha portato il primo alle lacrime e a un duro confronto tra loro. Ecco cosa è successo!

Questa sera, al Grande Fratello, le dinamiche tra gli inquilini della Casa subirà un nuovo scossone con l'ingresso di Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island con cui Federica Petagna ha intrapreso una relazione dopo la fine della sua love story con Alfonso D'Apice. Ed è proprio tra quest'ultimo e la nail artist che oggi è avvenuta una furiosa lite che ha portato D'Apice alle lacrime.

GF, Alfonso D'Apice e Federica Petagna litigano: lui scoppia in lacrime

La convivenza tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna nella Casa del GF sta mettendo a dura prova i nervi di entrambi i gieffini: i due, infatti, hanno deciso di chiudere la loro storia di quasi 9 anni, dopo il percorso a Temptation Island. Federica, infatti, ha scoperto in quelle tre settimane in Sardegna, che ciò che la legava ad Alfonso non era più amore e che l'eccessiva gelosia del partenopeo l'aveva spinta ad allontanarsi e a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nonostante inizialmente i due si siano comportati in maniera molto matura e rispettosa, tanto che Amanda Lecciso si è congratulata con entrambi, nelle scorse ore i due ex protagonisti di Temptation Island sono stati protagonisti di una lite furiosa, terminata poi con le lacrime di Alfonso.

Entrambi hanno deciso di avere un nuovo confronto in una delle tante sale della Casa e mentre erano seduti sul divano, Federica ha rivolto parole molto dure ad Alfonso, accusandolo di volerla controllare. L'oggetto del loro confronto era il cambiamento a cui era andata incontro l'onicotecnica e che anche sui social ha fatto molto discutere.

La rabbia di Federica era tale che l'ex protagonista di TI ha iniziato a parlare in dialetto napoletano ed è stata un fiume in piena: "Ma come ti permetti, chi ti credi di essere?". Federica ha poi accusato Alfonso di voler raccontare una versione distorta della storia e che è solo quando sono insieme che emerge il lato peggiore di sé.

GF, Alfonso e Federica ai ferri corti: le dure accuse dell'onicotecnica

La lite è proseguita con Federica che continuava ad aggredire verbalmente Alfonso, mentre quest'ultimo continuava a mantenere la calma e a rispondere in maniera pacata e controllata.

La discussione è degenerata al punto tale che Federica si è rifiutata di rispondere a ulteriori domande di Alfonso e quest'ultimo, dopo essere stato accusato più volte, è scoppiato a piangere e ha cercato di alzarsi per non farsi vedere dall'ex.

Federica, tuttavia, l'ha trattenuto e Alfonso si è ritrovato a piangere sulla sua spalla: una scena che ha diviso molto il web, tra chi ritiene che Federica abbia esagerato nel raccontare della gelosia di Alfonso e chi invece le darebbe ragione e la riterrebbe ancora la vittima di un rapporto tossico. Nel frattempo, nella Casa aumenta il consenso verso D'Apice, che si dimostra aperto al dialogo con tutti e molto disponibile, come ha commentato anche Luca Calvani con Javier Martinez.

