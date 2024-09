Grande Fratello, torna il sereno tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi? Il dettaglio social che fa ben sperare

Gossip TV

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, ex concorrenti del GF, avrebbero fatto pace? I fan notano un dettaglio che riaccende la speranza di un ritorno di fiamma!

C'è ancora speranza per i Sergetti, la coppia formata da Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi? I due si sono conosciuti al Grande Fratello, durante l'ultima edizione e nel giro di poche settimane si sono innamorati e sono usciti allo scoperto come coppia. Una volta terminata l'esperienza nella Casa, tra l'imprenditore e l'ex tentatrice sembrava che tutto procedesse per il meglio, ma durante l'estate è arrivata la notizia della loro rottura. Qualche settimana dopo sembrava che il sereno fosse tornato tra Greta e Sergio, ma poi un ulteriore aggiornamento ha dato conferma che tra loro fosse finita. Eppure, un indizio social riaccende le speranze dei fan e fa pensare a un ritorno di fiamma!

GF, ritorno di fiamma tra i Sergetti? Spunta un indizio social

Dopo la prima rottura annunciata sui social, tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi era tornato il sereno: la coppia aveva deciso di darsi una seconda possibilità, tenendo però privata la relazione, per evitare fuoriuscite di notizie e intromissioni esterne. Tuttavia, quando Sergio è partito per una vacanza da solo a Bali, la crisi è tornata a farsi sentire e i Sergetti si sono di nuovo detti addio.

Questo perché durante la sua permanenza all'estero, l'ex gieffino del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si è lasciato andare al divertimento in discoteca provocando la reazione di Greta. In una diretta su Ig della madre di Sergio, in sottofondo i followers hanno sentito i due litigare furiosamente e con un messaggio sui social, questa volta, è stata Greta a confermare la fine della loro storia.

Tuttavia, i due sono stati avvistati insieme di recente e questo indizio, condiviso sui social, ha riacceso le speranze dei fan della coppia: a divulgare la segnalazione è stata Deianira Marzano, l'esperta di gossip, che ha ricondiviso nelle sue stories su Ig la foto dei Sergetti insieme a Torino, mentre passeggiavano e facevano shopping:

"Greta e Sergio insieme oggi a Torino."

GF, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: è finita per sempre?

A inizio agosto, un messaggio social di Sergio D'Ottavi aveva lasciato senza parole i fan della coppia: l'ex gieffino, infatti, aveva condiviso con i fan la notizia che tra lui e Greta Rossetti era tutto finito. I motivi, aveva svelato D'Ottavi, erano da ricollegarsi a un presunto tradimento da lui scoperto e di cui non avrebbe divulgato i particolari.

Era ovviamente partito il toto nomi per la ricerca del presunto amante e così uno degli ex di Greta, Eugenio Colombo, era stato subissato di messaggi e richieste e si era trovato a dover pubblicamente negare di essere stato coinvolto in questa storia. Greta, in un secondo momento, aveva poi rotto il silenzio negando il tradimento e chiedendo che i followers rispettassero la loro privacy.

Dopo qualche giorno da questi pubblici annunci, la coppia era stata avvistata in diverse occasioni insieme, fino alla conferma che i due avevano fatto pace e avrebbero dato alla loro storia una seconda chance. Che anche in questo caso si tratti di un possibile ritorno di fiamma?

