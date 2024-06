Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono tornati insieme!

Gossip TV

Dopo aver annunciato la fine della loro storia, iniziata nella Casa del GF, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti hanno deciso di riprovarci e sono tornati insieme!

Solo qualche settimana fa, Sergio D'Ottavi aveva annunciato che la storia d'amore tra lui e Greta Rossetti, conosciuta al Grande Fratello, era chiusa. Con un lungo messaggio sui social, l'ex gieffino aveva raccontato che, in seguito alla scoperta di un tradimento, aveva deciso di interrompere qualsiasi rapporto con l'ex tentatrice. Tuttavia, dopo settimane di rumors e avvistamenti dei due gieffini insieme, è certo che Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi hanno deciso di tornare insieme!

GF, Greta e Sergio sono di nuovo una coppia!

L'imprenditore e l'ex tentatrice di Temptation Island avrebbero deciso di tornare a essere una coppia! I due ex gieffini del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini erano stati avvistati spesso insieme in questi giorni e molti fan avevano notato come i due fossero molto rilassati l'uno con l'altro. A svelare l'indiscrezione che conferma definitivamente il ritorno di fiamma tra Greta e Sergio è stata Deianira Marzano.

L'esperta di gossip, infatti, è stata ospite del giornalista Gabriele Parpiglia a Gente di Marte e lì ha mostrato un video nel quale si vede chiaramente che Greta e Sergio passeggiare per la strada mano nella mano. Nei giorni precedenti anche altri fan hanno fotografato i due insieme, mentre parlavano e si sorridevano, ma con questa segnalazione sembra arrivare la conferma che sia tornato il sereno tra i due concorrenti del GF.

Marzano ha riepilogato la vicenda che ha portato Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti a chiudere la loro storia, specificando che con questo filmato è chiaro che i due sono tornati ufficialmente insieme e che erano a passeggio per le strade di Jesolo:

" Dopo il litigio della settimana scorsa, Sergio D’Ottavi che è il fidanzato di Greta del Gf aveva postato un post facendo intendere che lei lo avesse tradito. Lui poi aveva smentito questa cosa, anche lei l’aveva smentita. Poi non si è saputo più nulla. Ma sono stati visti, c’è il video. Sono tornati insieme ufficialmente. Erano a Jesolo. Sì, sono tornati insieme."

E, infatti, anche l'ex corteggiatrice ha confermato la presenza a Jesolo, pubblicando stories mentre si godeva alcuni trattamenti in una spa e poi a cena con la madre, Marcella Bonifacio. Quest'ultima, inizialmente, si era mostrata contraria alla frequentazione di Greta con Sergio, ma aveva poi cambiato idea, tanto che la coppia, qualche mese fa era stata insieme alla famiglia Rossetti per trascorrere dei giorni di relax

GF, dalla rottura ai rumors di un ritorno di fiamma per Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Qualche settimana fa, Sergio D'Ottavi aveva pubblicato un lungo messaggio sui social, in cui avvisava i followers che tra lui e Greta Rossetti era tutto finito. L'ex gieffino aveva colto di sorpresa i fan, raccontando i retroscena di questa rottura, che stando alle sue parole era da imputare a un tradimento di Greta Rossetti nei suoi confronti. Dal canto suo, l'ex tentatrice si era trincerata nel silenzio e aveva preferito non commentare la vicenda.

I followers a loro volta l'avevano bombardata di critiche e offese, arrivando poi a contattare uno dei suoi ex flirt, Eugenio Colombo, con cui Greta è rimasta in ottimi rapporti, perché lo ritenevano responsabile della rottura tra Greta e Sergio. L'ex gieffina si è vista così costretta a intervenire, chiedendo ai followers di non importunare Eugenio Colombo, perché non c'era stato nessun tradimento. Anche Sergio D'Ottavi aveva poi cancellato la storia in cui rivelava della rottura con la compagna e aveva poi ritrattato anche la questione del tradimento, arrivando a chiedere ai fan privacy e rispetto.

Poi da lì, silenzio social da parte di entrambi, mentre fioccavano gli avvistamenti dei fan di Greta e Sergio a pranzo fuori, intenti a parlare e così si era rumoreggiato di un possibile ritorno di fiamma tra loro. Diversi esperti di gossip avevano confermato che i due ragazzi si stavano sentendo per poter capire se superare questa crisi o chiudere definitivamente. E, stando alla segnalazione di Deianira Marzano, sembra che alla fine abbiano deciso di riprovarci.

