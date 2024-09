Grande Fratello, svelato il nome della terza concorrente Nip della prossima edizione: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello inizia a prendere forma. Nelle ultime ore, è stato svelato il nome della terza concorrente Nip che entrerà nella famosa Casa di Cinecittà. Lei è Yulia Naomi Bruschi ed è già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e Love Island.

Yulia Naomi Bruschi nel cast del Gf

Cresce l'attesa per la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ma chi varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà? Stando a quando riportato da Davide Maggio, Yulia Naomi Bruschi sarà una delle concorrenti Nip del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Yulia Naomi Bruschi è già nota al pubblico di Canale 5. Il motivo? La giovane si è fatta notare prima come tentatrice nell’edizione 2020 di Temptation Island, dove si avvicinò al fidanzato Gennaro Mauro, poi nel 2021 partecipò a Love Island, condotto da Giulia De Lellis, uscendo dal programma insieme a Manuel Pirelli:

Nonostante la sua partecipazione a programmi di successo, Yulia è una concorrente nip del Grande Fratello, una scelta che ha sollevato qualche curiosità dato il suo background televisivo e i suoi oltre 18.000 follower su Instagram.

Il cast del Gf prende forma

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello. Oltre alla giovane Yulia Naomi Bruschi, sono stati annunciati i nomi di cinque nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà: l'attore Luca Calvani, l'ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi, e tre ex volti storici del programma Non è la Rai - Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Le tre entreranno nella Casa come unico concorrente.

