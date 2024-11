Grande Fratello, Simona Tagli al veleno contro Beatrice Luzzi: amicizia svanita

Gossip TV

Simona Tagli, durante un’intervista rilasciata a Vero e condotta da Grazia Sambruna, ha espresso una serie di critiche nei confronti di Beatrice Luzzi, attuale opinionista del Grande Fratello e sua ex compagna d'avventura nell'ultima edizione del reality show.

Grande Fratello, Simona Tagli: "Beatrice Luzzi è ancora ferma al personaggio che interpretava 20 anni fa nella soap Vivere"

Secondo la Tagli, la Luzzi starebbe commettendo diversi errori in questa nuova esperienza televisiva, tra cui una mancanza di umiltà e un approccio ancorato al passato.

"La trovo ancora ferma al personaggio che interpretava 20 anni fa nella soap Vivere, quando faceva la parte della cattiva,” ha dichiarato. “Non ha sviluppato una professionalità televisiva adeguata, e questo si vede nei frequenti scivoloni che commette. Sta riproponendo lo stesso ruolo di allora perché, probabilmente, non ha altri riferimenti a cui ispirarsi”.

La Tagli ha inoltre criticato il comportamento della Luzzi nei confronti di Cesara Buonamici, sua collega opinionista:

"Non mi piace il fatto che dia sempre le spalle a Cesara. È un atteggiamento che, a mio avviso, denota poca umiltà e rispetto nei suoi confronti”. Ha poi sottolineato un episodio in particolare, che ha giudicato eccessivo: “Mi sono cadute le braccia quando ha reagito in modo permaloso alla battuta di Signorini sulla ‘Regina dei piumoni’. Ha trasformato una semplice ironia in un caso di Stato, mentre avrebbe potuto farsi una risata e passare oltre”.

La critica della showgirl i non si è fermata qui. Ha parlato anche del look scelto da Beatrice Luzzi per il ruolo di opinionista, considerandolo inadeguato al contesto del programma:

"Penso che dovrebbe optare per dei tailleur, qualcosa di più elegante e sobrio. Invece si veste come una diva, e questo la rende fuori luogo”.

LaTagli ha poi ricordato un episodio personale legato alla scorsa edizione del programma, in cui aveva sostenuto Beatrice Luzzi: “L’anno scorso le ho retto il gioco, speravo vincesse. Tuttavia, non ha mai mostrato di apprezzarlo. Dopo la finale, in cui peraltro mi ha nominato senza una vera motivazione, mi ha detto: ‘Magari ci sentiamo più in là’. Per me, questo significava che non ci saremmo più sentite”.

Quando le è stato chiesto se avrebbe voluto lei stessa il ruolo di opinionista, la Tagli ha risposto di non avere invidia per la Luzzi, riconoscendo che fosse giusto affidarle questo ruolo come protagonista della scorsa edizione. Tuttavia, ha ribadito che Beatrice non sta interpretando al meglio il suo ruolo: “Non se la sta giocando bene. Questo è un peccato, perché potrebbe fare molto meglio”.

A questa serie di critiche, Beatrice Luzzi ha replicato con ironia, lasciando un commento sotto il post che riportava l’intervista: “A chi devo fatturare?”. Una risposta che sembra voler minimizzare le accuse e come spesso fa presente l'attrice romana si calvalva l'onda mediatica sempre parlando di lei.

