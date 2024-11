Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato protagonisti di un'accesa lite!

Gossip TV

Al GF, un'accesa lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non è passata inosservata: ecco cosa è successo tra i due inquilini del reality show.

La "coppia d'oro" del Grande Fratello, quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata protagonista di un'accesa lite nelle scorse ore. La causa scatenante sarebbe la decisione dell'ex velina di continuare a restare amica di Helena Prestes, che ha più volte sbugiardato Spolverato. La modella e l'ex allieva di Amici, infatti, hanno avuto un chiarimento poco prima del confronto di coppia e Spolverato non ha trattenuto il fastidio verso l'altra gieffina e la mancanza di fiducia di Shaila.

GF, Lorenzo e Shaila ai ferri corti: "Tu credi a Helena e non a me"

In giardino, Shaila ha aggiornato Lorenzo sul suo confronto con Helena: la ballerina ha ammesso di essere contenta di aver ripristinato il rapporto con la modella brasiliana, ma che alcune confessioni che le ha rivelato Prestes su Lorenzo non le sono molto chiare. A detta di Gatta, infatti, Lorenzo avrebbe dichiarato alla modella che sarebbe geloso se lei decidesse di frequentare un'altra persona, dopo avergli confessato di provare un po' di gelosia o invidia nel vedere Shaila e Lorenzo insieme, perché si è sentita esclusa.

Lorenzo si è infastidito perché ritiene che dopo una sola chiacchierata non si può ripristinare l'amicizia tra Shaila e Helena, perché sono successe troppe cose tra loro e la stessa ballerina ha avuto da ridire sul comportamento della modella. Il gieffino si è mostrato particolarmente deluso anche della fiducia che Shaila sembra aver dato in maniera incondizionata a Helena. Shaila però lo frena: "Non sto dicendo che siamo migliori amiche, ma so che se siete amici e le vuoi bene, non sono gelosa se domani vi abbracciate".

Il modello milanese tuttavia ha proseguito il suo discorso ricordandole delle tante discussioni che Helena ha messo in piedi e su quante volte abbia espresso i suoi dubbi sull'autenticità del loro rapporto.

GF, ecco cosa è successo tra Lorenzo e Shaila durante la lite nel programma

GF, si accendono i toni tra Lorenzo e Shaila: "Non può essere così, se dici che ti piaccio"

L'accusa di Lorenzo a Shaila si è fatta ancora più forte: "Se dici di crederle, dopo tutti i teatrini che ha messo in piedi, allora, vuol dire che non ti piaccio io". Secondo il modello, infatti, Helena ha più volte dimostrato di essere incoerente ed emotivamente instabile come persona e proprio per questo non può essere un'amica per Shaila, né una persona positiva per il loro rapporto:

"Se credi che, al di là di me, l'amicizia con Helena sia vera, io ti dico credi a te e fai il percorso che ritieni migliore per te. Io ti sto dando dimostrazioni, mi interessa sapere cosa è successo, ti sto ricordando delle tante provocazioni e stuzzicamenti che ha fatto e continui a dirmi che credi a lei?!"

Shaila allora ha acconsentito a coinvolgere Helena nel loro confronto, ma continua a non comprendere perché Lorenzo si arrabbi così tanto. Il modello allora ha perso le staffe e ha accusato l'ex velina di voler far pace con Prestes per "quieto vivere", per mantenere una tranquillità che è però solo supercificiale e ha concluso dicendo: "Non può essere come dici tu, se scegli di crederle, allora, vuol dire che non ti piaccio davvero".

