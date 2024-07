Gossip TV

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi conferma la lite con Mirko Brunetti: c'entra Greta Rossetti

Torna in ballo il litigio che sarebbe avvenuto durante la festa a cui hanno preso gli ex concorrenti per festeggiare la fine del Grande Fratello. Mirko avrebbe insultato Greta e sarebbe intervenuto Sergio per difendere l'ex tentatrice.