Grande Fratello, Sara Ricci: "Nulla contro Beatrice Luzzi ma bisogna dare spazio ai giovani"

Gossip TV

L'attrice, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello, ha confessato chi vorrebbe vedere vincere questa edizione.

Sara, tra gli ex protagonisti del Grande Fratello, ha confessato chi vorrebbe vedere vincere questa edizione. L'attrice, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato di tifare per una concorrente in particolare, che non è la sua collega Beatrice Luzzi.

"Nulla contro Beatrice Luzzi ma bisogna dare spazio ai giovani, mi piacerebbe se vincesse Perla, o anche Giuseppe Garibaldi, basta che sia una persona giovane. Lui se lo merita per gestione della casa, per ospitalità…Tifavo per Vittorio Menozzi ma se n’è andato. Era evanescente nella Casa e lo è anche fuori. Perla è giovane, ha tutto il mondo davanti, credo che sia più giusto. Perla è giovane, è conosciuta sui social ed è reduce da un altro programma. Credo che abbia un bel carattere, lo sta facendo conoscere ultimamente perché all’inizio stava in ascolto. Poi ha tirato fuori anche grazie alla complicità con Greta Rossetti…E’ bella questa solidarietà tra donne che potevano essere nemiche. Perla ha saputo rispondere in modo pertinente a Beatrice, nonostante all’inizio fossero “amiche” quando mi prendevano in giro per la questione della spa. Poi c’è stata questa netta scissione, Perla ha reagito al fatto che Beatrice l’ha chiamata boss ma mi sembra che anche lei abbia un atteggiamento da bossy woman".

Parlando di Beatrice Luzzi, la Ricci ha dichiarato:

"Sta facendo il suo gioco, è una donna molto intelligente che si è preparata molto bene sul Grande Fratello. Me lo ha proprio detto nella Casa che ha studiato le ultime due edizioni. E’ entrata preparata, e le do il merito di questo, io sono entrata come una kamikaze. Sono stata ingenua e ho pagato questa ingenuità. Bea sta facendo il suo percorso stimolando tutti e provocando. Lei provoca molto, è il suo gioco e conviene anche al Grande Fratello perché fa spettacolo. Gli altri rispondono e sembrano un branco ma detto fra noi non mi sembra esserci un branco. Ci sono semplicemente delle persone, anche più giovani, che rispondono a queste provocazioni perché lei provoca tutti. Quindi è lei contro tutti e questo le dà questa connotazione di vittima che come nella letteratura è molto amata. E’ tutto studiato. Bea ha fatto i suoi mesi, ha fatto vedere chi è, sicuramente avrà delle occasioni lavorative dopo, farà l’opinionista perché ha dimostrato di saper stare in televisione. Però largo ai giovani"

L'attrice ha commentato poi il bacio tra Perla e Mirko il rapporto tra Paolo e Letizia:

"Da donna anche matura che ha a che fare con il desiderio e la passione, ti dico che quel bacio lascia molto a desiderare. Non so se al Grande Fratello sia concesso da regolamento baciarsi in modo passionale perché il regolamento non l’ho letto bene in quanto stavo lavorando a teatro e l’ha letto mia nipote che è avvocato. La cosa vale anche per Paolo Masella e Letizia Petris, io non li ho mai visti baciarsi. Io vedo un po’ frenati sia Perla che Mirko, che c’è una bella complicità si sente. L’intimità e l’amore tra i due si sente, però quel bacio ha lasciato un po’ a desiderare. Per il resto, un po’ è amore e un po’ è spettacolo. Comunque stiamo sempre all’interno di un contenitore televisivo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .