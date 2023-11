Grande Fratello, Samira Lui sarà la valletta di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna!

Gossip TV

Samira Lui ha preso parte all'attuale edizione del Grande Fratello, ma dopo una breve permanenza nella casa di Cinecittà, è stata eliminata. La sua uscita dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha provocato forti scombussolamenti in Giuseppe Garibaldi che, in più di un'occasione, aveva espresso un certo interesse nei suoi confronti.

GF, Samira Lui pronta a diventare valletta di Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna

Dopo l'avventura al GF, tuttavia, sembra che per Samira Lui, ex Professoressa de L'Eredità, si apriranno presto nuove porte: questo è ciò che riprota Davide Maggio, sito di informazione secondo cui l'ex gieffina tornerà in tv in un programma Mediaser. Stando all'ultima indiscrezione, Samira Lui sarà la valletta della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti.

Non si conosce ancora la data d'inizio della nuova versione dell'iconico programma della tv: Gerry Scotti prende le redini del programma dopo Enrico Papi e Mike Buongiorno. Per Davide Maggio, ad affiancarlo come valletta ci sarà Samira Lui, che prenderà il posto di Paola Barale poi Antonella Elia, lanciate proprio dalla trasmissione.

Le ultime indiscrezioni su quando dovrebbe tornare in tv La Ruota della Fortuna, TvBlog ha rivelato che il programma dovrebbe andare in onda a metà dicembre, in prossimità delle festività natalizie, come rivelato dallo stesso conduttore. Gerry Scotti, infatti, avrebbe dichiarato:

"Stiamo lavorando alla realizzazione de La Ruota della Fortuna per le prossime feste"

