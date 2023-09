Grande Fratello, rottura Basciagoni: un gesto inaspettato rivela come stanno le cose!

Gossip TV

In seguito alle storie di Sophie Codegoni del Grande Fratello, i fan dei Basciagoni sembrano sempre più convinti che la coppia sia giunta al capolinea. Ma un gesto social inaspettato sembra gettare nuova luce sulla vicenda.

Crisi irrisolvibile tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i Basciagoni come li hanno nominati i fan? Per la coppia del Grande Fratello la relazione è giunta davvero al capolinea? Un gesto social sembra svelare come stanno le cose...

GF, Basciagoni in crisi? Tutto perduto? Forse no...

Da diversi giorni si sono susseguiti rumors su una possibile crisi tra i Basciagoni e mentre le altre volte la coppia si attivava nell'immediato a smentire le voci di una crisi, questa volta, sembra, invece, che non sia così. Di recente, Sophie Codegoni ha svelato come stanno le cose tra lei e Alessandro Basciano.La coppia, nata nella casa del GF, sta vivendo un momento molto difficile, come ha confermato la stessa gieffina, che ha però aggiunto che spera che supereranno tutto "con l'amore e la positività".

I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello e sono fidanzati ufficialmente da un anno, quando Basciano si è inginocchiato sul red carpet di Venezia per farle la proposta. Da allora, la coppia ha accolto una figlia, Celine Blue, nata il 12 maggio e sembrava che la loro relazione non potesse essere scalfita da nulla. I recenti rumors sulla fine della loro storia si sono susseguiti con così tanta insistenza che Codegoni ha deciso di pubblicare una storia sui social nella quale ammetteva che il periodo che lei e il compagno stavano vivendo non era dei migliori, ma che avrebbero cercato di superarlo per amore della loro famiglia.

Ma, a discapito di chi grida già all'addio definitivo, è arrivato un gesto social che potrebbe lasciare ancora qualche speranza: un video pubblicato su Instagram mostra Sophie Codegoni intenta a giocare con l'hoola hop insieme a un amico e il video è stato girato dallo stesso Basciano che l'ha anche ricondiviso nelle storie. Probabilmente, entrambi sono consci del difficile momento che stanno vivendo e stanno cercando di esorcizzarlo, trascorrendo del tempo insieme e provando a ricostruire la complicità perduta. Se ci riusciranno o meno è tutto da scoprire.

