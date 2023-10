Grande Fratello, Rosy Chin sta recitando? Un video sul web fa discutere!

Gossip TV

Una delle concorrenti del GF, Rosy Chin, è accusata di essere falsa e costruita. Le accuse derivano da un video che i fan del reality hanno ritrovato sul web. Ecco cosa è successo!

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Rosy Chin è stata considerata tra le gieffine più forti di questa edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Ma, un video apparso sui social sembra aver fatto sorgere nei fan del programma un dubbio importante sul suo comportamento: Rosy Chin sta recitando?

Grande Fratello, Rosy Chin sta mentendo? Un video scatena il dubbio nei fan

Dopo il suo ingresso nella casa del GF, Rosy Chin è stata al centro delle dinamiche per alcuni contrasti con Beatrice Luzzi, a cui si era avvicinata, e per l'amicizia che ha instaurato con Giselda Torresan, con la quale ha avuto diversi momenti di confronto e dolcezza. Rosy ha anche difeso più volte la montanara dalle insinuazioni della rossa attrice nei suoi confronti. Nonostante la tregua che si è stabilita tra loro, è evidente che Rosy e Beatrice siano sempre molto guardinghe l'una verso l'altra.

La sua figura ha scatenato non poche perplessità nel pubblico, vista la storia molto forte che ha alle spalle: dalla sua eredità di italo-cinese, ai problemi legati al cibo, fino alla sua carriera di chef, conquistata con grandi sacrifici. Tuttavia, c'è anche chi ha il dubbio che Rosy Chin stia recitando e che il suo personaggio sia costruito e artefatto. Un dubbio che è stato alimentato da un video diventato virale su X e che sembra confermare che molte delle affermazioni della chef sono tutte costruite:

"Troppo cinese per gli italiani o troppo italiana per i cinesi"

Il video mostra come questo motto sia stato ripetuto dalla chef in diverse occasioni e che non sia quindi frutto di una spontaneità dell'eloquio, ma di una costruzione del personaggio. Che sia davvero così? Bisognerà attendere come proseguirà l'avventura di Rosy Chin al GF per scoprire se la sua maschera cadrà a un certo punto.

Il modo in cui tutto quello che dice è frutto di monologhi preparati e studiati alla perfezione per incarnare un ruolo intriso di vittimismo e bontà.



Questo video la sputtanazione ufficiale. #grandefratelllo



pic.twitter.com/C6MsPxpqJp — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 16, 2023

