Grande Fratello, primi aerei per il triangolo Shaila, Lorenzo e Javier. Non passa inosservata la reazione dei due gieffini

Sopra la casa del GF sono passati i primi aerei dedicati al triangolo Lorenzo-Shaila-Javier. E, mentre la gieffina è parsa molto entusiasta, non è passata inosservata la reazione di Martinez e Spolverato.

Arrivano i primi aerei al Grande Fratello con i messaggi per gli inquilini: i primi messaggi a sorvolare la Casa del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono per il triangolo Shaila Gatta - Lorenzo Spolverato - Javier Martinez. Ma, mentre Shaila sembra entusiasta di essere già così apprezzata dal pubblico, sebbene in coppia con l'uno o l'altro degli inquilini, non passa inosservata la reazione dei due gieffini.

GF, arrivani i primi aerei: Shaila entusiasta, Javier e Lorenzo non molto

Come in ogni edizione, anche quest'anno alcuni aerei con messaggi di affetto del pubblico per i gieffini hanno iniziato a sorvolare la Casa del GF. I primi recavano il tifo dei due schieramenti del triangolo Shaila - Lorenzo - Javier. I tre gieffini sono corsi subito in giardino per leggere cosa avevano scritto i fan e mentre Shaila è parsa entusiasta di essere tra le prime gieffine a ricevere gli aerei, Lorenzo e Javier hanno reagito diversamente.

Il primo aereo era da parte dello schieramento Shailenzo e il messaggio annesso recitava: "S & L 2 anime non si perdono #Shailenzo". Shaila è stata molto contenta per questo gesto da parte dei fan, più misurata invece la reazione di Lorenzo, al quale però la gieffina qualche giorno fa ha dato di nuovo un due di picche.

Poco dopo è apparso il primo aereo per la ship Javier e Shaila:

"Porotos a fuego lento #Shaviers"

Shaila ha tentato di avvicinarsi a Javier, dicendogli che in effetti il messaggio era giusto, perché loro sono proprio come una pentola di "fagioli a fuoco lento", che ha bisogno di prendersi il suo tempo. Ma Javier l'ha gelata con un semplice commento: "Ne dubito".

GF, Shaila Gatta cambia ancora idea: "Javier mi piace"

Il triangolo Shaila-Lorenzo-Javier sta continuando a tenere banco nella Casa del GF: l'ex velina ha deciso di chiudere con Javier e riavvicinarsi a Lorenzo, per poi ammettere in puntata che non ha apprezzato certi suoi comportamenti. Poi, non contenta, Shaila si è riavvicinata a Lorenzo, ma quando lui l'ha allontanata è tornata sui suoi passi, dichiarando che non aveva interesse per lui.

Nelle scorse ore, Shaila si è riavvicinata a Javier, con cui ha avuto un'illuminante conversazione. Il pallavolista argentino, infatti, le ha confessato che pur essendo consapevole di non essere ricambiato, non riesce a non guardarla con occhi interessati:

"Il fatto di evitarti, non so se ci hai fatto caso... ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. E più forte di me, se ti guardo ancora mi fai un certo effetto, strano."

Questa confessione di Javier ha poi portato l'ex velina a confidarsi con le Non è la Rai, dichiarando loro: "Sono proprio stupida, mamma mia... mi ha fatto un certo effetto, mi piace".

