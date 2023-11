Grande Fratello, Perla Vatiero prossima all'ingresso? Spunta un indizio social!

Gossip TV

Perla Vatiero sarà una delle nuove inquiline al GF? Spunta un indizio social che sembra confermarlo!

Questa sera, su Canale5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e Perla Vatiero potrebbe essere sempre più vicina all'ingresso nel reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Vediamo insieme l'indizio social che confermerebbe la teoria!

GF, Perla Vatiero prossima concorrente? Spunta una foto che conferma la teoria!

L'ingesso di Perla Vatiero nel GF sarebbe una svolta clamorosa per il reality e, soprattutto, per Mirko Brunetti, suo ex fidanzato. La coppia, infatti, ha preso parte a Temptation Island per risolvere alcuni problemi, ma alla fine del docu-reality ha scelto di prendere strade diverse, uscendo con i rispettivi tentatori. Mirko ha così iniziato una storia con Greta Rossetti, con cui però sembra che sia tutto finito.

L'ex tentatrice è stata anche ospite del GF per un confronto con l'ex fidanzato e da lì sono continuate a volare accuse di ogni tipo tra loro, con l'affermazione di Greta che Mirko fosse ancora legato a Perla, scatenando diverse polemiche anche con l'ex concorrente di Temptation. Inizialmente, si era vociferato di un ingresso di Perla e di Greta nel reality condotto da Alfonso Signorini, ma Vatiero aveva comunicato, tramite stories su Instagram, che sarebbe stata a Firenze per qualche giorno, smentendo così la situazione.

Tuttavia, poche ore fa, Perla ha pubblicato una storia su Instagram che sembrerebbe confermare il suo ingresso, o, comunque, che lascia intendere che stia tornando a casa per qualche misterioso motivo. Nella foto pubblicata sui social, Perla si mostra sorridente, in treno, con una criptica frase come didascalia:

"Imprevisti dell'ultimo minuto"

Che questo imprevisto sia un riferimento al suo arrivo nella Casa di Cinecittà? Non ci resta che attendere questa sera per scoprirlo!

