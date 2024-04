Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Perletti sul loro futuro insieme: "Convivenza e matrimonio? Ecco cosa faremo!"

Gossip TV

In una recente intervista Perla Vatiero e Mirko Perletti, ex coppia del GF, hanno svelato quali sono i piani per il futuro. Ecco cosa hanno raccontato!

La vincitrice di questa edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, e l'ex gieffino e suo fidanzato Mirko Brunetti hanno lasciato il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini con una rinnovata serenità tra loro e la speranza di poter ricominciare la loro vita insieme. I due si erano lasciati dopo Temptation Island, quando Mirko scelse Greta Rossetti, tentatrice del programma, e sebrava che tra lui e Perla non ci fosse speranza di un ritorno di fiamma. Invece, nella Casa, nonostante Brunetti abbia soggiornato nel programma per poco tempo, la coppia ha ritrovato la serenità perduta e oltre alla vittoria di Perla Vatiero, i due hanno celebrato anche il trionfo del loro amore.

GF, Perla Vatiero e Mirko Brunetti: "Convivenza e matrimonio? Adesso vedremo cosa fare..."

La vincitrice del GF è stata ospite di Giada De Miceli a Non succederà più, programma radiofonico di Radio Radio e, lì, Perla ha raccontato i momenti pià belli vissuti nella casa del GF. La gieffina ha rivelato che gran parte della sua forza le è nata dal suo pubblico, le Perline, a cui si aggiungono i fan della coppia, i Perletti, e che se non fosse stato per loro non ce l'avrebbe mai fatta:

"Mi hanno sempre sostenuto, non so neanche io come ho fatto ad affrontare determinate cose con quel tipo di controllo. Gestire tutte quelle situazioni, tra litigi, discussioni, vari temi da affrontare con persone anche più adulte…Però è stata una grande prova per me, per la mia crescita personale. L’ho fatto con grande educazione, ci sono tante cose che per educazione e rispetto si evitano di dire e ce ne sono state tante. Una delle cose che noto è che ci sono tante donne e ragazze che si rivedono in me e che hanno trovato la forza di affrontare tante situazioni, sia a livello personale che relazionale. Sono stata un esempio e questa è una delle cose che mi fa più piacere, è un onore"

Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha ammesso che è stato il suo lieto fine e che "l'amore vince su tutto". Tra lei e Brunetti ci sono stati alti e bassi e diversi momenti difficili da affrontare e che il periodo che hanno trascorso separatamente è stata solo una breve parentesi:

"Come fosse stato un brutto sogno. La viviamo così. Ci risvegliamo e siamo di nuovo come prima, innamoratissimi, ma con una consapevolezza diversa. Sicuramente si affrontano le cose con una maturità diversa, con una lucidità diversa. Ci siamo trovati in una situazione vissuta da persone adulte ma eravamo due ragazzini e questo ci ha portato problemi nella relazione. Abbiamo bruciato le tappe…Convivere a 21 anni senza prima realizzarsi nella vita personale è dura. Ora non stiamo convivendo, ora abbiamo una vita movimentata, siamo sempre un po’ in giro. Parlare di convivenza mi sembra affrettato, dobbiamo riprendere l’equilibrio ma non è un qualcosa che ci spaventa. Sappiamo come convivere, abbiamo quella complicità giusta per una convivenza. Entrambi ci stiamo vivendo il fidanzamento che non ci siamo vissuti in passato, con spensieratezza. In tanti aspetti ci stiamo anche riconoscendo. Lui è l’uomo della mia vita, lo vedo come il padre dei miei figli, non ho mai smesso di pensarlo. Come non ho mai pensato che non lo amassi, pensavo solo che la nostra relazione si fosse spenta"

GF, Mirko e Perla si raccontato: l'imprenditore pensa già alle nozze?

Sul futuro insieme, Perla Vatiero ha ammesso di desiderare che Mirko Brunetti sia il padre dei suoi figli e che la loro storia possa andare avanti:

"Speriamo che lo diventi il padre dei miei figli…Speriamo che è un qualcosa che possa andare avanti e che si realizzi. Ho apprezzato come si è comportato quando io ero in Casa, è stato maturo. E’ stata la prova d’amore per me. Oltre ad essersi comportato bene, la cosa più importante è che mi ha sempre sostenuto"

In un secondo momento dell'intervista è intervenuto anche Mirko Brunetti: l'imprenditore di Rieti ha ammesso che ciò che li ha tenuti lontani altro non erano che incidenti di percorso, ma che ora che si sono ritrovati, non hanno intenzione di lasciarsi. Per lui, infatti, Perla è l'unica donna che conta e spera con il tempo di poter portare la loro relazione al passo successivo:

"Dal primo secondo che l’ho vista mi è sempre rimasta dentro, mi scorre nelle vene. Lei è diventata donna con me, io uomo con lei. Da quando eravamo piccoli facciamo parte delle nostre vite. La proposta? Piano piano. Il problema è che ci pensavo già tempo fa."

