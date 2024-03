Grande Fratello, Perla Vatiero e Greta Rossetti fanno sbellicare il Web: le frasi assurde prima della Finale

Gossip TV

Perla e Greta pensano a cosa accadrà dopo la Finale del Grande Fratello e il web non riesce a contenere le risate.

Mancano pochissime ore alla Finale del Grande Fratello e tutti sono curiosi di scoprire chi vincerà questa lunga edizione del reality show di Canale 5. Nel frattempo, Greta Rossetti e Perla Vatiero pensano a cosa accadrà una volta fuori da Cinecittà, e immaginano orde di fan pronte ad assalirle per una foto. Una considerazione che ha fatto scoppiare a ridere più di un utente sul web.

Grande Fratello, Perla e Greta la sparano grossa

Il percorso nella casa del Grande Fratello è stato lungo e intenso per alcuni protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra poche ore andrà in onda su Canale 5 la tanto attesa finale, che decreterà la vincitrice o il vincitore di questa edizione, ma nel frattempo in Casa si pensa a cosa potrebbe accadere una volta fuori da Cinecittà. Letizia Petris, Greta Rossetti e Perla Vatiero immaginano a quello che faranno dopo il GF e, mentre la fotografa suggerisce di festeggiare la loro esperienza insieme con aperitivo e cena, l’ex tentatrice di Temptation Island fa notare di dover assolutamente dedicarsi allo shopping.

Un’idea allettante anche per Perla, la quale tuttavia è certa che da questa sera in poi nessuna di loro potrà girare per la città indisturbata, certa insomma di essere diventata talmente famosa da non poter fare shopping senza ricorrere a qualche travestimento. “Ma il bello è che non capite. Pensate che noi possiamo scendere tranquillamente, magari tutte e tre insieme a Roma e andare da Zara”, ha ammesso Perla, sostenuta da Greta che ha suggerito di coprirsi con mascherina, occhiali e cappuccio.

Insomma, le gieffine prevedono che la loro popolarità sarà talmente alle stelle da essere fermate da folle di curiosi, neppure stesse passando Angelina Jolie con figli per le strade di Roma. Una considerazione che, logicamente, ha fatto molto ridere gli utenti del web, che si sono lanciati in critiche e battute di spirito degne di nota contro le gieffine. Nel frattempo, la sorella di Greta se la prende con Beatrice Luzzi, la regina di questa edizione del GF, decisamente la concorrente più quotata per la vittoria finale.

Ma perla che ha l’ansia di andare a comprare un vestito da Zara perché ha paura della folla? Sto male! #grandefratello pic.twitter.com/PD2tDgreO5 — Joni (@Joni_Fouad) March 25, 2024

