Grande Fratello, Perla e Anita escogitano un piano contro Beatrice Luzzi

Perla Vatiero e Anita Olivieri hanno pensato ad una strategia per far esplodere Beatrice.

Tensione alle stelle al Grande Fratello. Dopo lo scontro di fuoco tra Beatrice e Perla nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, le due rivali stanno cercando alleati e alleanze e mentre la Vatiero si sta sfogando con i suoi amici più stretti della Casa, tra cui Letizia, Anita e Greta, Beatrice nel mentre si è confrontata con Menozzi prendendo le distanze da lui che secondo l'attrice romana non prende mai posizioni. Ma non è finita qui. Perla insieme ad Anita sta escogitando un piano per far esplodere la Luzzi.

“Lei qui dentro vive di questo e non di altro, di dinamiche e liti - ha dichiarato Perla ad Anita come riportato da Biccy - Ragazzi ve lo dico qui a voi. Non mi rimproverate e non mi dite nulla, io non toccherò un piatto per una settimana. Lo farò proprio per istigarla. C’è tempo per tutto. Però Max, devo stare con il freno. Voi mi dovete aiutare. Devo fare attenzione a non dire parole fuori, che poi lei può usarle”.

La Oliveri alle parole della Vatiero ha rincarato la dose:

"Però devi stare attenta a non fare la fine nostra. Ti dico come agire. Devi rimanere sui temi della casa e non andare oltre. Perché sai cosa fa lei? Ed è la cosa più terribile che sa fare, arriva sul personale. Non devi mai cadere nel suo tranello. Fai attenzione a una cosa importante. Lei è brava a rigirare le questioni"

"Abbiamo la strategia ed è quella di non fare i piatti, non fare proprio nulla e farle fare la Donna Vatiero" ha detto poi Anita in confessionale.

