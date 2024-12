Grande Fratello, nuovo triangolo tra Alfonso D'Apice, Zeudi Di Palma e Maria Vittoria Minghetti

Gossip TV

Al Grande Fratello, Alfonso D'Apice si è detto diviso tra il suo interesse per due gieffine: Maria Vittoria Minghetti e Zeudi Di Palma.

Nella Casa del Grande Fratello si è già formato un nuovo triangolo amoroso? Sembrerebbe che Alfonso D'Apice sia interessato sia a Zeudi Di Palma sia Maria Vittoria Minghetti. Il gieffino, che era entrato nel reality di Canale 5 ancora perdutamente innamorato dell'ex Federica Petagna (eliminata nella puntata di ieri, lunedì 9 dicembre), sembra aver dimenticato rapidamente l'onicotecnica con cui ha partecipato a TI, e si è avvicinato prima a Maria Vittoria, complice anche la permanenza nel Tugurio, e poi a Zeudi, con cui ha avuto un breve flirt estivo prima di entrare nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Chiacchierando con Amanda Lecciso, Alfonso ha confidato all'inquilina di essere totalmente perso per Maria Vittoria e che, se inizialmente non era interessato a lei, oggi non riesce a non esserne attratto. "A partire con la testa sono partito. Prima le trovavo i difetti, ora no..." ha detto imbarazzato il concorrente. Nei giorni scorsi, Alfonso aveva ammesso di avere una forte intesa mentale con la dottoressa romana e che questa intesa è cresciuta. Tuttavia, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, Maria Vittoria sembra essersi riavvicinata a Tommaso Franchi.

"E' altalenante, nel senso che non lo fa per prendere in giro nessuno, però..." ha commentato Amanda Lecciso, riferendosi al triangolo che si era creato con Tommaso e Maria Vittoria. La gieffina ha sottolineato che, al di là dell'affetto che la lega a Maria Vittoria, è evidente che la dottoressa è molto confusa e non sa come comportarsi. Poi, ha sorpreso Alfonso dichiarando convinta: "A te piacciono tutte e due, si è capito!". Riferendosi a Maria Vittoria e Zeudi, con la quale ci sono stati anche diversi abbracci e confidenze tenere sul divano della Casa.

Alfonso non ha negato, ma ha anche ammesso di essere molto confuso su ciò che prova e che la situazione tra Tommaso e Maria Vittoria lo frena dal fare altri passi verso la gieffina. "Vi siete beccati nel momento sbagliato. Tu però nel frattempo non fare casini!" ha concluso Amanda, ironica.

Da diversi giorni, Maria Vittoria ha confessato di avere un certo interesse per Alfonso D'Apice e che questo legame che si è creato tra loro, dopo la permanenza nel tugurio, ha messo in crisi ciò che credeva di provare per Tommaso Franchi. Nei giorni scorsi, i tre gieffini si sono rincorsi in un continuo confrontarsi e scontrarsi, che ha messo a dura prova i nervi di Maria Vittoria. La gieffina, infatti, è più volte scoppiata a piangere e ha dichiarato di sentirsi oppressa perché notava che, mentre Alfonso le dava il suo spazio, Tommaso le stava sempre intorno e le chiedeva spiegazioni a domande a cui non era pronta a dare una risposta.

Nella puntata di ieri sera, Maria Vittoria ha prima confessato di non nutrire alcun sentimento verso Tommaso, ma poi ha deciso di andare avanti nella frequentazione dell'idraulico senese, dopo che Signorini ha mandato in onda un filmato in cui l'idraulico senese ha rivelato che lui e Maria Vittoria sono stati a letto insieme al GF. Questa confessione ha portato la dottoressa romana a cambiare idea drasticamente e a dichiarare che vedeva Alfonso D'Apice solo come un amico.

La confessione non ha convinto molto i fan e Maria Vittoria si è poi tradita quando, duranta una pausa pubblicitaria, ha confessato a Javier di essersi sentita pressata nello scegliere Tommaso:

"È stato un bambino, non mi sono sentita protetta perché l'ha fatto uscire lui. Ormai devo provare a stare a testa alta, ma non è una situazione facile. Ormai la decisione l'ho presa. Tutte le decisioni che ho preso sono state dettate da questo. Tu hai capito quanto questa cosa mi stava pressando?"

