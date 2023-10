Grande Fratello, nuovi concorrenti: ecco chi potrebbe entrare lunedì

Gossip TV

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi, pronti ad entrare lunedì 16 ottobre prossimo.

Grande Fratello, in arrivo nuovi concorrenti: ecco i probabili ingressi

Anche sul nuovo numero del settimanale Chi, il conduttore del reality ha parlato di altri inquilini in arrivo: “Carissime e fedelissime amiche , il vostro entusiasmo per il Grande Fratello è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari. La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!“.

Ma chi sono i nuovi concorrenti che potrebbero entrare lunedì? C'è ancora molta attesa per l'arrivo di Giampiero Mughini, già annunciato da tempo ma che ha dovuto rimandare per sottoporsi ad alcuni controlli medici di ruotine. Oltre il giornalista, è probabile che Jane Alexander abbia accetto la proposta del conduttore nel corso della scorsa puntata. L'attrice infatti si è mostrata particolarmente entusiasta di tornare al Grande Fratello, dopo la sua prima partecipazione nel 2018. Altra vip pronta a varcare la porta rossa, Rosanna Fratello, annunciata da Dagospia diverse settimane fa

“A Mediaset presto ufficializzeranno il nome di una vip per il Grande Fratello. Sentiamo odore di santità. Lei è Rosanna Fratello, artista celebre anche per la canzone Sono Una Donna Non Sono Una Santa”.

"Sì. Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio" ha dichiarato Mughini al Corriere della Sera. "Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima . I l vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco"

