Grande Fratello, Nicole Murgia: "Noi visti come i concorrenti peggiori ma quest'anno c'è di peggio"

Un'ex gieffina della scorsa edizione, ha detto la sua su quella attuale, riferendosi ad alcuni comportamenti molto discussi come quelli di Massimiliano Varrese.

Nel corso del 27esimo appuntamento con il Grande Fratello, Massimiliano Varrese è stato redarguito da Alfonso Signorini per alcune frasi e anche festi dell'attore romano nei confronti di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Nicole Murgia: "Personaggi da cui prendere le distanze ma quest’anno scusate ho visto anche peggio"

Erano in molti a chiedere un provvedimento nei confronti di Varrese, divisi tra telespettatori e volti noti (tra i quali, Marco Bellavia, Alex Belli e Gessica Notaro). A Massimiliano sono state fatte vedere alcuni clip in cui ha esternato gravi offese nei confronti della Luzzi e dopo i rimproveri del conduttore, l'attore ha chiesto scusa dichiarando di aver forse confuso la realità con la finzione. Non tutti sono stati d'accordo con la linea editoriale scelta dal reality che, alla fine, non ha preso alcun provvedimento nei confronti del 47enne romano ma anche anzi alla fine è stato nominato tra i preferiti e quindi immune alla nomination. In passato, si ricordano provvedimenti ben più duri e severi come nel caso di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. A dire la sua, a tal proposito, l'ex gieffna Nicole Murgia che su Instagram ha dichiarato:

"Dipinti come i peggiori concorrenti della storia l’anno scorso. Personaggi da cui prendere le distanze ma quest’anno scusate ho visto anche peggio. Notte."

Ecco le parole di Massimiliano Varrese dopo il rimprovero di Alfonso Signorini:

Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti. Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici e me ne scuso. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a in reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà”.

