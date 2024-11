Grande Fratello, nelle prossime puntate potrebbe rientrare un ex concorrente: l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Secondo quanto rivelato da una recente indiscrezione, sembra che nella Casa del GF possa far ritorno un ex concorrente del reality. Di chi potrebbe trattarsi?

Gli autori del Grande Fratello avrebbe intenzione di richiamare un ex concorrente del reality nella Casa: questa è l'ultima indiscrezione che ha iniziato a circolare sui social da qualche ora.

GF, cambio di programmazione per il reality: si sposa al martedì per far posto a La Talpa

In queste ore, è giunta la notizia che la programmazione di Canale5 subirà un nuovo cambiamento: La Talpa che durante la prima puntata ha collezionato ottimi ascolti andrà in onda eccezionalmente lunedì sera, 11 novembre, mentre il GF si sposterà al martedì. Nel prossimo appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe fare il suo ingresso anche un altro volto di Temptation Island.

Si tratta di un personaggio connesso a Federica Petagna e Alfonso D'Apice: stiamo parlando del tentatore Stefano Tediosi, con cui la gieffina avrebbe intrapreso una relazione, dopo la fine della sua storia quasi decennale con Alfonso.

I due sono usciti allo scoperto di recente, pochi giorni prima dell'ingresso di Federica al GF: come anche l'anno scorso con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche per questa edizione gli autori del GF stanno pensando di movimentare le dinamiche all'interno della Casa ricreando un triangolo amoroso che potrebbe avere risvolti inaspettati.

GF, previsto il rientro di un ex concorrente? Di chi si tratterà?

In queste ore, tuttavia, sta iniziando a circolare un'altra indiscrezione: secondo questo rumor, sembra che gli autori del GF abbiano pensato di richiamare all'interno del programma un ex concorrente per rialzare gli ascolti del reality show. La puntata di lunedì 4 novembre, infatti, ha visto il programma scendere al 17,1% di share, raccogliendo su Canale5 3 milioni e 96mila spettatori (mentre la scorsa puntata registrò il 18,1%). Un risultato deludente a cui si sono aggiunte anche le polemiche per l'eliminazione di Iago Garcia.

L'attore spagnolo, infatti, è stato eliminato al televoto contro Amanda Lecciso e Clayton Norcross e la sua uscita ha provocato diverse polemiche: i fan si sono detti molto dispiaciuti per il suo addio, avendo apprezzato il suo comportamento lucido e corretto. Il gieffino, infatti, non si è mai tirato indietro quando c'era bisogno di un confronto con gli altri inquilini e anche questi ultimi hanno più volte ribadito di sentire la sua mancanza.

Che sia lui il misterioso ex concorrente che rientrerà? A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano: l'esperta di gossip dalla sua pagina Instagrma ha fatto sapere che "si sta pensando di far varcare la porta rossa a un ex concorrente per alzare gli ascolti".

