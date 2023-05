Grande Fratello, morta per un malore improvviso ex concorrente del reality a soli 37 anni

Gossip TV

Scomparsa Monica Sirianni, ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello nel 2011.

E’ morta per un malore improvviso, Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello a soli 37 anni. Insegnante di inglese, figlia di emigranti calabresi a Sidney, aveva partecipato come concorrente nella dodicesima edizione del reality show nel 2011.

La tragedia è avvenuta a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Una scomparsa improvvisa come riferito dalle testate locali. Monica si è sentita male nella serata di venerdì 5 maggio mentre si trovava in un bar in compagnia di alcuni amici che l'hanno immediatamente soccorsa. Trasportata d’urgenza nell'ospedale di Soveria Mannelli, si è spenta poco dopo il ricovero.

Al momento, non si conoscono i motivi del malore e sono in corso ulteriori accertamenti.

