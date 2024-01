Grande Fratello, Monia La Ferrera in lacrime dopo la puntata: "Massimiliano mi ha fatto passare per una creti**!"

Gossip TV

Lo sfogo di Monia La Ferrera dopo la puntata del Grande Fratello.

Nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, martedì 23 gennaio 2024, c'è stato un confronto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. All'ex hostess catanese è stato chiesto chi fosse Giovanni e la 35enne ha dichiarato che è una persona particolarmente speciale che è sempre stata nella sua vita e sempre ci sarà.

Queste parole sembrano aver spiazzato Massimiliano che ha affermato in diretta di voler fare un passo indietro e che per la prima volta, la situazione ora è più chiara. "Se l’avessi capito meglio, forse non avrei fatto neanche un piccolo passo. Perché come lei ha le sue paure, anche io ho le mie, e non mi sarei permesso nulla al di là di un’amicizia speciale" ha dichiarato Varrese. La reazione di quest'ultimo ha deluso molto Monia che non si è sentita difesa e protetta dall'attore romano.

"Sto prendendo le tue parti in tutto e per tutto - ha affermato Monia dopo la puntata - Dopo con calma parliamo. Io ti sto dicendo se era qualcosa… è uno dei miei più cari amici. Sì dopo parliamo con calma. Mi hai fatto passare per una cr*tina. Tutti pensano questo perché è stato così. Potevi gestirla diversamente dicendo “ma sì, magari forse”. Tu metti in dubbio la mia verità. “Evidentemente c’è qualcosa che mi sfugge” cosa vuol dire? Non da parte mia".

Poco dopo La Ferrera si è sfogata con Letizia Petris ed è anche scoppiata a piangere:

"Sono cose importanti. E tu? Ma anche qualora fuori ci fosse un cr*tino che dice “ho avuto una relazione con Monia”. Ma secondo te, io non è che sono dentro casa mia o siamo in un villaggio turistico senza telecamere. Io ho una reputazione, una carriera, ma stai scherzando? Ho due figli a casa. Ma una cosa del genere? No, mi dispiace per tutte le batoste che ha preso qui dentro, le sto subendo io tutte le conseguenze che voi neanche ve ne accorgete. Mi dispiace, ma come io ho i miei muri, lui ha i suoi muri, ci sta. Stiamo cercando di trovare un punto di incontro, ma così no. Perché io in qualsiasi situazione lo avrei difeso. Anche se fosse scesa la persona più importante del mondo, l’avrei difeso comunque. Io l’altra volta sono andata contro di lui, contro Massimiliano per la situazione con Vittorio, perché veramente era una cavolata. Ma perché era giusto fare così. Io sono sempre dalla parte del giusto, della verità. Ed è la seconda volta che metti in dubbio la mia verità? Mi rode Leti".

