Grande Fratello, Monia La Ferrera conferma la fine della storia con Josh Rossetti

L'ex concorrente del GF Monia La Ferrera ha annunciato che tra lei e Josh Rossetti è tutto finito. I due si erano conosciuti poco dopo l'uscita dal reality della gieffina. Ecco cosa ha raccontato.

Monia La Ferrera ha annunciato la fine della relazione tra lei e Josh Ferretti: l'ex concorrente del Grande Fratello aveva conosciuto il fratello di Greta Rossetti poco dopo la sua eliminazione dal reality di Canale 5 a febbraio 2024. Dopo mesi d'amore, ma anche non poche polemiche e situazioni difficili, Monia e Josh hanno deciso di chiudere.

GF, Monia La Ferrera annuncia la fine della storia d'amore con Josh Ferretti

L'ex concorrente del GF aveva incontrato Josh Rossetti nel dietro le quinte degli studi del reality e tra loro era stato immediato il colpo di fulmine: Monia e il fratello di Greta Rossetti avevano immediatamente reso pubblica la loro relazione, nonostante nella Casa Monia avesse avuto un riavvicinamento con Massimiliano Varrese, con cui aveva avuto una storia una decina di anni prima.

Tra alti e bassi la storia tra Monia e Josh è proseguita, ma nelle scorse ore l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha reso nota la fine della loro relazione. Monia ha affermato che desiderava condividere con i followers questa notizia, perché è sempre stata molto trasparente con tutti. Monia ha svelato che, nonostante avesse deciso di seguire il cuore, innamorandosi di Josh e decidendo di intraprendere una storia con lui, ora, deve mettere al primo posto le sue figlie - nate dal precedente matrimonio -.

Dalle sue parole, è emerso che la sua vita di madre non è compatibile con la sua relazione con Josh, ma che non rinnega nulla e che anzi ringrazierà sempre Josh per i mesi d'amore e di sentimento che hanno condiviso: "Le nostre strade si dividono...il destino stavolta come ha scelto di farci incontrare in quel corridoio ha deciso di farmi prendere l'ascensore e salire da sola. Vi prego di rispettare questo momento delicato, il bene rimane, il rispetto anche. Ci sono semplicemente fili rossi che non sono destinati a stare insieme"

GF, Josh Ferretti e le minacce a Gabriele Parpiglia

La storia tra Josh Ferretti e Monia La Ferrera ha avuto diversi alti e bassi: i primi problemi sono nati dopo la fine del reality a causa della lite, fuori dagli studi di Canale5, tra Josh e Massimiliano Varrese, che aveva istigato il fratello di Greta, ma anche in seguito, Rossetti era finito al centro di molte polemiche quando aveva minacciato Gabriele Parpiglia.

Il tutto era accaduto durante la puntata di Truchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi: Parpiglia era ospite in studio, mentre Josh Rossetti si era collegato telefonicamente. Quest'ultimo aveva inveito contro Parpiglia e i toni si erano subito scaldati: "Querelami, io sono cresciuto in mezzo alla strada. Se ti devo cavare gli occhi, lo faccio. Non me ne frega un c****, chi c**** sei?".

Le polemiche suscitate per l'atteggiamento rissoso di Rossetti avevano spinto Monia a interrompere la frequentazione con Josh Rossetti, preoccupata per la situazione che si era creata. I due erano tornati insieme poco dopo, ma la loro storia è giunta a termine dopo alcuni mesi dal ritorno di fiamma.

