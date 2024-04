Grande Fratello, Mirko Brunetti racconta nuovi retroscena sul rapporto con Perla Vatiero e su Greta Rossetti svela che...

Gossip TV

Mirko Brunetti a ruota libera dopo il Grande Fratello: tutta la verità sul rapporto con Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrano aver finalmente trovato quella serenità che tanto ricercavano quando hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex concorrente ha raccontato come vanno le cose con la sua amata dopo l'esperienza al Grande Fratello e parlato del famoso tatuaggio che ancora condivide con Greta Rossetti.

La rivelazione di Mirko Brunetti

Da quando è finito il Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono diventati inseparabili. I due ex amatissimi e seguitissimi protagonisti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5, infatti, hanno trascorso il fine settimana a Napoli e per la prima volta Mirko ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha raccontato come stanno andando le cose tra di loro lontano dalle telecamere:

Facciamo quello che siamo, i fidanzati. Siamo tornati a una dimensioni più da ragazzi, era quello che ci eravamo promessi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare a un po’ di normalità. Napoli per Perla è casa, per me è la mia seconda casa. Ed è la nostra città del cuore, lo è stata per cinque anni, figuriamoci ora: mi basta arrivare a Napoli per ritrovare l’allegria...

Ora la miglior cosa che possiamo fare e che stiamo facendo è fermarci e ripartire da zero, anzi, da qui che non è zero perché sono cambiate tante cose, c’è una serenità diversa anche sul piano personale. Perla ha trovato la sua dimensione, la sua identità, entrambi stiamo bene con noi stessi e il resto viene con naturalezza. Siamo davvero felici, sì, quello che viene ce lo godiamo mano a mano che arriva, ogni singolo momento, senza pensare troppo a lungo termine.

Mirko Brunetti e il tatuaggio con Greta Rossetti

Mirko, che ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti del suo grande amico Ciro Petrone, ha rotto il silenzio anche sul famoso e discusso tatuaggio fatto dopo l'esperienza a Temptation Island insieme a Greta Rossetti, "I tuoi occhi la mia cura". A tal proposito, il fidanzato della vincitrice del Gf ha rivelato:

Il tatuaggio che ho fatto dopo Temptation Island con Greta? Il passato è passato, si guarda da qui in poi. Comunque sì, me lo devo levare o lo devo trasformare in qualche modo.

