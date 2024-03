Grande Fratello, Massimiliano Varrese sbugiarda Anita Olivieri: "Hai detto cose importanti, devi pensare anche a lui"

Gossip TV

Massimiliano Varrese affronta Anita Olivieri al Grande Fratello.

Momento complicato per Anita Olivieri al Grande Fratello. Dopo essersi resa protagonista di diversi scontri e confronti prima con Beatrice Luzzi e poi con l'amico Giuseppe Garibaldi, la giovane concorrente è finita nel mirino di Massimiliano Varrese.

Massimiliano Varrese punta il dito contro Anita Olivieri

Massimiliano Varrese ha sbugiardato Anita Olivieri. Il motivo? Il comportamento assunto dalla ragazza che, durante l'ultima puntata del Grande Fratello, ha ammesso di non essere immune al fascino di Alessio Falsone e di non essere "fidanzata ufficialmente". Dichiarazioni che, come riportato da Biccy, sono state smentite dall'attore, il quale ha ricordato alla coinquilina di aver detto di vedere Edoardo Sanson come padre dei suoi figli:

Non puoi dire che non sei fidanzata e che quindi sei libera di fare tutto. Hai detto cose importanti. Io onestamente non ti capisco. Però chissà come la vive lui fuori questa cosa. Devi pensare anche a lui. Quando è venuto l’hai baciato e hai pianto. Sei stata sei mesi a parlare di lui, l’ha baciato e parlavi di voi come una favola. Tu sei libera di fare quello che vuoi, ma è come un ti amo quella roba. Non ci giriamo intorno, hai fatto delle cose importanti. Adesso ti prenderai le conseguenza di quello che accadrà quando uscirai.

Le affermazioni di Varrese hanno inevitabilmente provocato la reazione immediata della concorrente del Gf, che ha cercato di giustificarsi chiarendo la sua posizione:

Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Ok, l’ho baciato, ma non ho detto ti amo. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro [...] Quando è venuto Edoardo l’ho baciato ma non ho sentito nulla.

