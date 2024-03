Grande Fratello, Massimiliano Varrese rompe il silenzio per la prima volta dopo il reality

Gossip TV

Dopo l'uscita dal GF, Massimiliano Varrese ha rotto il silenzio dopo gli eventi che l'hanno visto coinvolto nella lite con Josh Rossetti.

Gli eventi successivi alla Finale del Grande Fratello, andata in onda su Canale5, hanno provocato non poco scompiglio sui social e non solo: tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, fratello di Greta, è scoppiata una violenta lite. E, mentre Rossetti e la sua famiglia hanno rilasciato diversi commenti sull'accaduto nel corso di questi giorni, Varrese si è trincerato nel silenzio più assoluto e solo nelle scorse ore ha finalmente espresso la sua opinione.

GF, Massimiliano Varrese rompe il silenzio dopo la burrascosa lite con Josh Rossetti

Varrese era tra i tanti assenti alla Festa post-finale del GF, al contrario di molti dei gieffini e di Alfonso Signorini. Tra gli altri assenti anche Beatrice Luzzi, che ha voluto specificare che dietro questa decisione c'era semplicemente il desiderio di stare con i suoi figli dopo 7 mesi in cui non li aveva potuti riabbracciare. Anche Varrese ha preferito non presentarsi al party e molti hanno pensato che dipendesse dal desiderio di non farsi vedere in pubblico dopo la magra figura fatta a causa della lite con Josh Rossetti. Quest'ultimo è intevenuto sui social a raccontare la sua versione dei fatti, specificando che era stato Massimiliano Varrese a istigarlo, applaudendo lui e Monia La Ferrera, sua fidanzata - oramai ex in realtà - e con cui il guru nella casa aveva avuto un flirt.

Nel frattempo, Varrese ha deciso di rompere il silenzio e tornare a mostrarsi sui social: ma, chi sperava che desse anche lui la sua versione della rissa con Rossetti resterà deluso, perché il guru e attore del GF ha lanciato un messaggio totalmente diverso e che è un riferimento al periodo trascorso nella Casa di Cinecittà. L'attore ha pubblicato una foto di lui furoi dalla Porta Rossa inteno a mandare un bacio e a corredo dello scatto ha scritto:

"Ci sono domande che non riceveranno mai risposte e ci sono risposte che arriveranno senza alcuna domanda. Imparo il silenzio dell’attesa, la verità ne vale, io comando e credo. La verità ne vale"

L'attore è stato spesso avversato nella Casa per i suoi comportamenti inappropriati, prima verso Heidi Baci, con cui aveva intrapreso una burrascosa relazione, poi interrotta rapidamente, e poi verso Beatrice Luzzi, sua principale nemica e bersaglia di critiche feroci. Con quest'ultima, alla fine, Varrese sembrava aver trovato però un punto di incontro e il suo atteggiamento è leggermente mutato nella Casa, tanto che è riuscito a guadagnarsi la finale, sebbene sia poi stato scalzato dal podio da Rosy Chin.

