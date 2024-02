Grande Fratello, Massimiliano Varrese ancora una furia contro Beatrice Luzzi: "Le tiro una bomba addosso"

Gossip TV

Le nuove esternazioni dell'attore romano contro la Luzzi tornano ad indignare il pubblico del Grande Fratello.

La furia di Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi è tornata ad indignare il pubblico del Grande Fratello che su Twitter ha mandato in tendenza nuovamente l'hashtag #varresefuori.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi: "Quando esco da questa casa faccio un casino"

Qualche settimana fa, l'attore romano era stato reguardito in diretta da Alfonso Signorini che lo aveva inviato a moderare toni e modi nei confronti dell'attrice romana soprattutto dopo vari interventi di volti noti ex gieffini che si sono schierati contro Varrese sorpresi che gli autori non avessero mai preso provvedimenti contro di lui. In quell'occasione, l'attore romano si è scusato facendo presente di aver forse confuso il suo lavoro (quello di recitare) con la realità.

Nei questi giorni, tuttavia, Massimiliano è tornato ad avere esternazioni molto discutibili nei confronti della Luzzi.

"Tenetemi calmo che faccio esplodere una bomba“.ha tuonato Varrese che si è anche sfogato con i suoi compagni d'avventura facendo presente anche di essere pronto a "fare un casino" una volta uscito dalla Casa.

“Non ho mai visto una roba del genere. Quella fa manipolazioni. Fa passare male gli altri, questa è cattiveria gratuita. Lei fa passare le persone per quello che non sono. Guardala… Io non dimentico. Sai che qui dentro ho tutte le parole cattive che mi sono dette e che mi rimbombano nella testa?! Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto"

