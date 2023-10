Grande Fratello, Massimiliano e Heidi ancora a confronto: "Non provo quello che prova lui, mi sembra eccessivo" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF un nuovo confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci: ecco cosa è successo!

Altra puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, e altro confronto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese: i due gieffini, infatti, si sono piaciuti fin dall'inizio, ma l'eccessiva attenzione dell'attore nei confronti della nip ha portato Heidi a fare un passo indietro e a negare la chimica con il vippone. In questo ennesimo confronto, sarà cambiato qualcosa tra i due?

GF, Heidi e Massimiliano a confronto: sarà cambiato qualcosa?

Chiamata da Alfonso Signorini nella Mistery Room, Heidi ha visto un piccolo recap degli avvenimenti della settimana tra lei e il fascinoso Varrese. Rispetto alla scorsa settimana, dove sembrava che i due gieffini fossero ai ferri corti, in questi giorni sembrano aver recuperato una certa complicità e serenità nel parlare, riaccendendo le speranze del pubblico. Anche la stessa Heidi ammette che nel vedere i video appare chiaro che tra lei e Massimiliano c'è un forte legame:

"Da fuori vedo due persone che si piacciono tantissimo, non posso negarlo. Da parte mia, però, non c'è la sua stessa intensità, non posso mentire, quello che prova lui mi sembra un po' eccessivo, ammetto di non ricambiare allo stesso modo"

Tornata nella Casa del GF, Heidi e Massimiliano si sono ritrovati di nuovo insieme, con l'attore visibilmente rassegnato a questo nuovo rifiuto: "Non mi aspettavo nulla di diverso da quello che mi ha detto. Me ne farò una ragione e andrò avanti". Nel frattempo, in studio, qualcuno del pubblico non può fare a meno di esclamare "è cotto!", provocando un'incursione dell'opinionista Cesara Buonamici, che chiede all'attore se ciò che prova per Heidi sia amore! Varrese sembra spiazzato dalla domanda, ma si riprende in fretta e ammette di avere un forte interesse, ma che non può essere certo definito amore:

"No, amore no, mi interessa molto, questo è vero, ma non è amore. Ognuno ha bisogno dei suoi tempi, le emozioni non possono essere uguali per tutti."

