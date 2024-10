Grande Fratello, primo aereo di coppia Tommaso e MariaVittoria ma lui reagisce male: ''Rimborsate i fan''

Gossip TV

Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti ricevono il primo aereo di coppia da parte dei fan del Grande Fratello, ma lui reagisce malissimo. Ecco cosa è successo.

Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti sono una coppia? Tra i due protagonisti del Grande Fratello c’è stato un bacio, poi qualche incomprensione e poi un riavvicinamento ma il gieffino appare ancora poco convinto della possibile liaison. Quando i fan, infatti, dedicano ai due concorrenti un romantico aereo, Tommaso prende le distanze commentando in modo inaspettato.

Grande Fratello, arriva il primo aereo di coppia per Tommaso e MariaVittoria

Nella casa del Grande Fratello, tra una discussione e l’altra, stanno nascendo nuove coppie anche se in questa edizione il vero amore fa molta fatica a decollare. Dopo essersi avvicinati moltissimo, Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti si sono lasciati andare ad un bacio passionale, confermando i sospetti del pubblico del reality show di Canale 5, certo che tra i due vi fosse una particolare alchimia. Tommaso poi ha avuto una serie di ripensamenti ma Minghetti non ha mollato e i fan del programma condotto da Alfonso Signorini hanno fatto il tifo per lei, vedendo Tommaso confuso ma sinceramente interessato.

Anche se ancora non sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale, approfittando della permanenza forzata nella casa più spiata d’Italia, Tommaso e MariaVittoria hanno già tantissimi fan che li sostengono, arrivando addirittura ad organizzare per loro un aereo con la scritta “Affinità c’è, noi pure #TomMaVi”. Un areo che non ha fatto esultare il gieffino come tutti credevano. Ecco cosa è successo poche ore fa al Grande Fratello.

Grande Fratello, Tommaso reagisce male all’aereo di coppia

Sopra la casa del Grande Fratello è il momento di osservare gli aerei inviati dai fan dei protagonisti di questa edizione, e in particolare ha fatto molto sorridere quello dedicato a Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Mentre lei ha esultato felice per poi cercare di abbracciare il gieffino, lui ha subito messo in chiaro di non essere d’accordo e di voler prendere le distanze da questa liaison che per gli altri è già consolidata. MariaVittoria lo ha rabbonito, dichiarando di vederlo semplicemente imbarazzato per la situazione ma Tommaso è stato lapidario.

“Ci credono più loro che noi. L’aereo è una cosa importante, la gente ha pagato per farlo volare. Costa un sacco l’aereo, vanno rimborsati“.

Nonostante si sia dimostrato inizialmente scostante e freddo, facendo pensare a tutti di aver già ripensato alla possibilità di costruire qualcosa con la gieffina, Tommaso ha poi trascorso tutta la sera abbracciato a MariaVittoria, scambiandosi dolci effusioni, segno che l’aereo di coppia ha fatto il suo dovere. Nel frattempo, continuano le discussioni sempre più accese in Casa ma anche gli intrighi amorosi e, mentre per Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sembra non esserci più nulla da fare, Shaila Gatta e Javier Martinez continua a voler capire cosa sta accadendo tra loro.;

