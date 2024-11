Grande Fratello, Maria De Filippi si occuperà dei casting del reality? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che per risollevare gli ascolti del GF si stia pensando di affidare la selezione dei casting del reality a Maria De Filippi! Ecco cosa sappiamo!

I dati Auditel dell'ultima edizione del Grande Fratello continuano a registrare ascolti non del tutto soddisfacenti. A eccezione dell'ultima puntata, infatti, che ha superato il 17% di share, gli altri appuntamenti del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si sono mantenuti su numeri molto più bassi, spingendo i vertici di Mediaset a valutare il da farsi.

GF, Maria De Filippi si occuperà dei casting del reality? L'indiscrezione bomba!

Se l'anno scorso l'ingresso di Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti aveva portato al GF un'ondata di fan di Temptation Island pronti a sostenere i loro beniamini, quest'anno, non sembra essersi verificata la stessa magia.

Il nuovo triangolo, formato da Stefano Tediosi, Federica Petagna e Alfonso D'Apice, ha scatenato più rumors al di fuori del programma, che dinamiche dentro la Casa. Infatti, l'arrivo dell'ex tentatore con cui Federica avrebbe intrapreso una conoscenza ha spinto alcuni presunti flirt dell'onicotecnica a farsi avanti per dire la loro - è quello che è accaduto con Giovanni De Rosa, altro ex tentatore, e Antonio Fico, cugino di Titty Scialò -.

Purtroppo, al di là delle tante interviste che sono state rilasciate, in termini di share, almeno per ora, il GF non si è ancora risollevato: a decretare l'apprezzamento del pubblico per il nuovo triangolo amoroso della Casa, ora che si è esaurito l'interesse per la coppia degli Shailenzo, sarà la prossima diretta, prevista per martedì 19 novembre. Ma, intanto, sembra che i vertici Mediaset abbiano già un piano molto ingegnoso e che dovrebbe coinvolgere uno dei nomi più importanti delle reti Mediaset e in particolare di Canale 5. Stiamo parlando di Maria De Filippi.

GF, il modello Fascino applicato anche al programma di Alfonso Signorini?

L'indiscrezione è stata riportata dalla giornalista Grazia Sambruna sul sito Affari Italiani. Secondo quanto affermato dalla giornalista, infatti, l'intento degli autori del GF sarebbe quello di ridare lustro e splendore al programma di Canale 5 e l'unica che potrebbe compiere tale impresa è Maria De Filippi, con l'aiuto della sua società di produzione, la Fascino PGT.

Sambruna ha rivelato, infatti, che da diverso tempo circolano rumors insistenti sull'aiuto che Maria De Filippi potrà fornire al reality show: sembra, infatti, che la conduttrice di Uomini e Donne, C'è Posta per Te, Amici e Tu Si Que Vales si occuperà dei casting del programma.

Ma questo comporterebbe un passaggio di testimone dalla Endemol-Banijay, dietro le produzioni di reality come L'Isola dei Famosi, alla Fascino, che si occuperebbe interamente della scelta dei concorrenti: "Voci piuttosto insistenti, infatti, sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato. Ciò per Mediaset significherebbe, a occhio, dire au revoir a Endemol-Banijay e lasciare che sia Fascino, casa di produzione defilippiana, a occuparsi della scelta dei concorrenti nelle prossime edizioni". E, stando alle parole della giornalista, sembra che questa ipotesi potrebbe non essere poi così lontana dalla realtà, ma che "di fatto è già una mezza realtà".

