Grande Fratello, Marcella Bonifacio festeggia Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, ma ai fan non sfugge la gaffe!

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono tornati insieme e a festeggiare la coppia del GF è arrivata anche la madre dell'ex tentatrice Marcella Bonifacio. Peccato che il suo post abbia generato diverse polemiche...

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono tornati a essere una coppia e per festeggiare il loro ritorno di fiamma la madre dell'ex tentatrice e concorrente del Grande Fratello, Marcella Bonifacio, ha pubblicato una dedica ai due innamorati. Peccato che le parole usate da Marcella Bonifacio siano risultate subito famigliari ai fan...

GF, Marcella Bonifacio protagonista di una gaffe: c'entra Mirko Bruneti...

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono tornati insieme da pochi giorni, dopo un breve periodo in cui si erano separati a causa di un presunto tradimento dell'ex tentatrice, poi smentito dal concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Per festeggiare la coppia, la madre di Greta, la chiacchierata Marcella Bonifacio ha deciso di pubblicare delle parole di stima e affetto verso il genero.

Inizialmente, la donna non aveva fatto mistero di non apprezzare la frequentazione della figlia con l'imprenditore, tanto che i rapporti erano stati particolarmente gelidi tra loro. Ma, con il tempo, Marcella Bonifacio sembra essersi affezionata a D'Ottavi e visto il recente ritorno di fiamma ha deciso di pubblicare una storia su Instagram dedicandola alla figlia e al genero.

Purtroppo, però, i fan hanno immediatamente notato l'enorme gaffe commessa da Marcella Bonifacio e che ha scatenato l'ironia del web, perché le parole usate da Bonifacio per Sergio D'Ottavi siano le stesse usate un anno prima per Mirko Brunetti. Quest'ultimo, infatti, è stato tra i partecipanti a Temptation Island nella scorsa edizione e aveva lasciato la fidanzata Perla Vatiero per la tentatrice Greta. La loro storia però non era durata che una manciata di mesi e Brunetti aveva ritrovato Perla nella Casa del GF, mentre Greta aveva incontrato Sergio nel reality più spiato d'Italia.

così simili eppure così diversi??!?!?! che ridere pic.twitter.com/er6Ca72wCT — letteralmente alla frutta (@teresanna__) July 3, 2024

GF, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sono tornati insieme!

Qualche settimana fa, Sergio D'Ottavi aveva pubblicato un lungo messaggio sui social, in cui avvisava i followers che tra lui e Greta Rossetti era tutto finito. L'ex gieffino aveva colto di sorpresa i fan, raccontando i retroscena di questa rottura, che stando alle sue parole era da imputare a un tradimento di Greta Rossetti nei suoi confronti. Dal canto suo, l'ex tentatrice si era trincerata nel silenzio e aveva preferito non commentare la vicenda.

I followers a loro volta l'avevano bombardata di critiche e offese, arrivando poi a contattare uno dei suoi ex flirt, Eugenio Colombo, con cui Greta è rimasta in ottimi rapporti, perché lo ritenevano responsabile della rottura tra Greta e Sergio. L'ex gieffina si è vista così costretta a intervenire, chiedendo ai followers di non importunare Eugenio Colombo, perché non c'era stato nessun tradimento. Anche Sergio D'Ottavi aveva poi cancellato la storia in cui rivelava della rottura con la compagna e aveva poi ritrattato anche la questione del tradimento, arrivando a chiedere ai fan privacy e rispetto.

Tuttavia, dopo settimane di rumors e avvistamenti dei due gieffini insieme, è certo che Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi hanno deciso di tornare insieme e a svelarlo è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano. Ospite a Gente di Marte di Garbiele Parpiglia, la gossippara ha riportato:

"Dopo il litigio della settimana scorsa, Sergio D’Ottavi che è il fidanzato di Greta del Gf aveva postato un post facendo intendere che lei lo avesse tradito. Lui poi aveva smentito questa cosa, anche lei l’aveva smentita. Poi non si è saputo più nulla. Ma sono stati visti, c’è il video. Sono tornati insieme ufficialmente. Erano a Jesolo. Sì, sono tornati insieme."

