Grande Fratello, Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, contattato per la prossima edizione: sarà uno dei concorrenti?

L'ex fidanzato di Valentina Ferragni, l'influencer Luca Vezil è stato contattato dagli autori del GF per partecipare alla prossima edizione. Ecco cosa ha risposto!

Manca ancora molto alla prossima edizione del Grande Fratello, ma da qualche settimana Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale5, ha annunciato l'apertura dei casting per trovare i prossimi gieffini. In attesa di scoprire chi varcherà la porta rossa della Casa di Cinecittà, tuttavia, spunta un'indiscrezione su un vip che è stato contattato per prendere parte al reality: Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni.

GF, Luca Vezil contattato dagli autori per partecipare al reality!

La nuova edizione del GF prenderà avvio verso la metà di settembre, come di consueto, ma già da diverse settimane Alfonso Signorini ha annunciato che i casting per trovare i prossimi gieffini sono già aperti. Con un post sui social, il conduttore ha chiesto agli aspiranti concorrenti di inviargli un direct su Ig e raccontarsi. Nel giro di pochissimi giorni, ha poi raccontato Signorini, le richieste inviategli sono state più di 20.000.

Tuttavia, anche gli autori del programma non sono rimasti con le mani in mano e hanno iniziato a "corteggiare" diversi vip e l'ultimo della serie è Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni. A riportare la segnalazione è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che sulla sua pagina Ig ha condividso il seguente messaggio:

"Il gf vorrebbe dentro Luca Vezil, ma l'ex fidanzato della Ferragni junior dice no"

Luca Vezil: dalla rottura con Valentina Ferragni al GF?

Luca Vezil e Valentina Ferragni sono stati una coppia dal 2014 al 2022: a ottobre di quell'anno, infatti, i due influencer hanno condiviso sui social una storia in cui annunciavano di aver deciso di lasciarsi di comune accordo. Nonostante la decisione fosse stata comune, entrambi raccontarono che era un periodo complesso e delicato e chiedevano ai fan di rispettare la loro privacy.

Dopo diversi presunti flirt, Luca Vezil ha ritrovato l'amore al fianco di Virginia Stablum nel luglio del 2023, mentre Valentina Ferragni ha iniziato a frequentare Matteo Napoletano, ufficializzando la loro storia anche con le presentazioni in famiglia la scorsa estate.

Luca Vezil non è l'unico vip che gli autori del GF avrebbero deciso di contattare: tra le prime indiscrezioni si parlava anche di un noto chef e di una soubrette. Così come tanti sono stati i rifiuti di partecipare al reality, come Francesco Chiofalo, che ha recentemente rivelato di aver detto no alla proposta di entrare nella Casa di Cinecittà.

