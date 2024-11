Grande Fratello Lorenzo Spolverato a rischio: "Ha superato molti limiti", il pubblico chiede seri provvedimenti

Gossip TV

Lorenzo Spolverato finisce al centro delle polemiche per le sue gaffe nella Casa del Grande Fratello e rischia l'eliminazione: il discusso concorrente milanese finisce ancora una volta nel mirino dell'opinionista Beatrice Luzzi!

Lorenzo Spolverato ha esagerato Grande Fratello. I comportamenti fuori luogo assunti nella Casa e le forti frasi rivolte a Helena Prestes e Shaila Gatta non sono per niente piaciute ai numerosi fan della trasmissione, che hanno chiesto a gran voce la squalifica dal gioco del concorrente milanese.

L'attacco di Beatrice Luzzi a Lorenzo Spolverato

Stasera, martedì 19 novembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Lorenzo Spolverato che, nelle ultime ore, è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Il motivo? Il comportamento aggressivo e fuori luogo assunto nella Casa nei confronti di alcune concorrenti: da Shaila Gatta e Helena Prestes a Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez.

Da diversi giorni, infatti, l’hashtag #FuoriLorenzo è in tendenza su X. I numerosi fan del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno chiesto a gran voce la squalifica del modello milanese. "Alza sempre la voce, è aggressivo e maleducato e non rispetta le donne! Il suo ego è smisurato" si legge tra i commenti sui vari canali social.

Leggi anche Chi sarà il preferito tra Amanda, Federica, Lorenzo e Luca?

A commentare il comportamento assunto da Lorenzo nella Casa del Grande Fratello ci ha pensato anche Beatrice Luzzi. Ospite di Myrta Merlino nella puntata di ieri a Pomeriggio Cinque, infatti, l’opinionista del reality show condotto da Signorini ha prima detto la sua sulla vicinanza tra Helena Prestes e Javier Martinez e poi puntato il dito contro il concorrente milanese:

Mi fido di loro due. Nella casa c'è bisogno di affetto, hanno un trascorso in comune. Sono feriti, umiliati, vengono dallo stesso continente, sono due giocatori più astuti di quanto ci fossimo resi conto. Lì dentro si viaggia su tanti piani. Lorenzo è molto aggressivo, non è migliorato affatto, anzi è anche peggiorato. Questo perché lì dentro più passa il tempo, più l’inconscio viene fuori, i freni inibitori si abbassano. E quindi effettivamente ha superato molti limiti.

Lorenzo a rischio

Il percorso di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello è davvero a rischio. Il modello milanese è tra i concorrenti al televoto e le sue recenti dichiarazioni, in particolare quelle rivolte a Shaila Gatta, non hanno fatto altro che peggiorare la sua posizione. I telespettatori non sembrano più disposti a tollerare comportamenti considerati inaccettabili. Tuttavia, resta da vedere se gli autori del programma decideranno di intervenire con un provvedimento disciplinare o se il concorrente continuerà indisturbato la sua esperienza nella Casa.

Per chi non lo sapesse, nella puntata di stasera il televoto non sarà ad eliminazione diretta. Chi sarà il meno preferito tra gli inquilini della Casa? Al momento, il concorrente meno votato risulta essere Federica Petegna. A quanto pare, il pubblico di Canale 5 si è già stancato del triangolo amoroso formato dai tre protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Ma le sorprese non sono finite per Federica. Stando alle anticipazioni, l'ex fidanzata di Alfonso D'Apice stasera riceverà la visita di un altro pretendente che rivendica un ruolo nella sua vita amorosa dopo l’uscita dal docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Di chi si tratta?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.